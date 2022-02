Source: Shutterstock

À chaque fatigue correspond une méthode différente pour se reposer. Attorney at Work a dressé la liste des différentes façons de récupérer que vous pourriez adopter.On n’imaginerait pas vivre une vie sans dormir. C’est que l’être humain est fait pour alterner l’éveil et le sommeil. Pour demeurer en bonne santé, un adulte a besoin de dormir en moyenne sept à huit heures par nuit.Cela peut être insuffisant. La pratique du yoga et de la méditation contribuent à apporter un tel repos. Ce sont des compléments intéressants lorsqu’on n’a pas dormi autant que nécessaire.Dormir ne suffit pas, surtout quand on pratique un métier aussi stressant que celui d’avocat. L’épuisement mental se manifeste par des difficultés à s’endormir. En effet, nous pensons et repensons à tout ce qui ne s’est pas déroulé comme on le souhaitait au cours de la journée écoulée, et à tout ce que nous devrons faire le lendemain.Cet épuisement mental peut survenir même si nous dormons suffisamment. C’est la quantité de stress qui a atteint un niveau trop élevé. Dans ce cas, ce sont les pauses qui peuvent vous permettre de récupérer. Ces temps d’arrêt sont nécessaires au cours de la journée, mais aussi à la fin d’une semaine de travail. En prenant une pause, vous investissez une partie de votre temps pour être plus productif ensuite.La fatigue peut aussi provenir des longs moments passés avec d’autres personnes. Elle est amplifiée si ces personnes nous vident de notre énergie, comme ce collègue toujours pessimiste ou qui semble toujours vous faire sentir mal dans votre peau.La fatigue est aussi provoquée par le manque de relations significatives avec d’autres personnes. C’est typiquement le cas d’une personne qui est en télétravail et qui passe peu de temps avec des amis.Le repos social s’obtient en rééquilibrant ces temps; passez moins de temps avec les personnes qui vous usent, et davantage de temps avec celles qui vous font vous sentir bien.Vous croyez ne pas être créatif? Pourtant, vous passez votre temps à analyser la situation de vos clients et à trouver des solutions appropriées. Mais à force de puiser dans votre créativité, vous avez besoin de repos créatif.Pour cela, profitez d’activités déconnectées de votre travail: promenez-vous dans la nature, jouez d’un instrument de musique, lisez un livre, visitez un musée ou assistez à un spectacle.Ces activités permettent à votre esprit de se reposer et de régénérer votre créativité.Et puis, il y a tous ces écrans qui s’allument et qui s’éteignent autour de vous. À toute heure du jour - et pour certains, de la nuit - les notifications et les alertes stimulent vos sens.Mais le corps humain n’est pas fait pour subir ces stimulations de façon permanente. Il a besoin d’avoir du repos. Éteignez votre téléphone deux heures avant d’aller vous coucher, et déposez-le à l’extérieur de votre chambre. Passez davantage de temps dans la nature, dans le silence… loin des écrans.