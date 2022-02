Faire un bilan financier de vos avoirs personnels avant la vie en couple ;

Mettre à jour votre budget personnel et préparer un budget à deux ;

Ouvrir un compte conjoint pour déposer un pourcentage de vos salaires pour payer les dépenses communes ou mettre vos salaires dans un même compte et virer un pourcentage dans vos comptes personnels. Si vos revenus sont très différents, peut-être qu’une façon de minimiser les frictions serait que chacun paie les dépenses communes en proportion de ses revenus.

Obtenir une carte de crédit commune pour les paiements des dépenses de couple avec une limite raisonnable ;

Établir ou revoir vos testament et mandat d’inaptitude avec un notaire, que vous ayez, ou prévoyez avoir, ou non des enfants ;

Vérifier les bénéficiaires de vos assurances personnelles, assurance de groupe et vos fonds de pension. C’est également une démarche qu’il est important d’entreprendre au moment d’une séparation;

Si vous allez habiter après votre mariage dans une propriété achetée par l’un des époux avant la cérémonie, les règles du patrimoine familial vont s’appliquer en cas de divorce. Par contre, si vous êtes conjoint de fait, il est fortement recommandé de signer un contrat de vie commune pour déterminer comment seront divisés certains actifs en cas de rupture ;

Ouvrir des Régime enregistré d’épargne étude (REEE) pour les enfants en tant que co-souscripteurs ou en tant que souscripteur unique ;

Partager correctement vos crédits d’impôt ;

Gérer vos finances à deux pour profiter des économie d’échelle ;

Faites faire une planification de retraite à deux, mais aussi individuelle pour être plus prévoyant.

Tous les membres de l’équipe conseil de la Corporation de services du Barreau du Québec est là pour vous aider avec votre bien-être financier personnel et en couple. La Corporation de services du Barreau du Québec a créé les Fonds de placement du Barreau du Québec exclusivement pour la communauté juridique avec un mandat clair de la desservir de façon professionnelle et à moindre coût. Profitez de cet avantage qui vous est offert et communiquez avec nous pour évaluer votre situation ou vous obtenir une deuxième opinion sur votre plan financier.

En 2016, 56.3% de la population québécoise de plus de 15 ans vivait en couple : 34,3% était mariée tandis que 22% était en union libre. Vu cette importante proportion de la population vivant avec une autre personne, parler de la gestion de l’argent en couple s’impose comme un sujet important. Et considérant qu’il est toujours plus facile de parler de sujets délicats quand les choses vont bien, pourquoi ne pas aborder le sujet dualors que vous vous trouvez encore peut être dans la foulée romanesque de la St-Valentin !Voici quelques sujets à aborder avec votre âme sœur quand les choses vont bien pourauxquels vous pourriez devoir faire face si la relation se complique.Tout d’abord,. Dans un de leur récent communiqué, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont mis le public en garde contre les fraudeurs qui sillonnent les médias sociaux, les applications de messagerie et les sites de rencontre en ligne afin d’attirer les Canadiens dans des relations menant à des fraudes à l’investissement. Netflix en a même fait un documentaire assez effrayantUne fois que vous êtes certain que la personne que vous fréquentez est bien celle qu’elle prétend être, il faut essayer d’évaluer votre compatibilité financière, tout comme votre compatibilité humaine. Selon Kristy Archuleta, professeure à l’Université de Géorgie, il ne faut cependant pas trop se fier au rapport de chacun avec l’argent au début d’une relation parce que « c’est une période où on essaie d’impressionner l’autre personne, où on est plus généreux ». Par contre, vous pourriez échanger vos cotes de crédit dès le début de la relation ! En effet selon une analyse des données de la Réserve fédérale américaine et Equifax sur 49 000 couples sur une période de 15 ans, il y aurait une corrélation entre votre côté de crédit et la durée d’une relation. Les couples avec un écart de 66 points et plus auraient 24% plus de risques de se séparer au cours des deux à quatre années qui suivent le début de la relation que les couples dont l’écart de pointage est moins élevéDonc, prenez le temps d’apprendre à vous connaître en observant les habitudes financières de chacun à tous les moments, et particulièrement lorsque la relation commence à adopter son rythme post-nouveauté.Une fois le couple formé et les différentes habitudes de chacun révélées, il serait utile d’avoir. C’est un exercice que vous pouvez certainement faire à deux, mais pourquoi ne pas vous faire accompagner par un conseiller financier qui pourra vous informer sur les impacts de la vie à deux sur vos finances, les bonnes pratiques à considérer et les conséquences d’une rupture de la relation. Les différents thèmes à aborder lors de ces conversations et les gestes à poser pourraient inclure :Même si vous n’êtes plus un « jeune » couple, il est bon d’avoir ces réflexions parce que tout comme l’amour, nos finances changent et les deux doivent s’adapter à de nouvelles réalités.Une autre réalité à laquelle les couples sont confrontés est qu’il y aà la vie commune, que la cause soit naturelle ou non. Il est donc primordial de continuer à s’informer sur les bonnes pratiques, de garder un œil sur ses relevés et de rencontrer un conseiller financier en couple suite aux grands évènements de votre vie, mais aussi individuellement pour être capable de faire face à une vie seule.de Laclos a écrit en 1782, «, comme c’est encore très vrai de nos jours il faut mieux gérer son bien-être financier pour être plus heureux et ne pas laisser des questions d’argent devenir la cause d’une séparation.