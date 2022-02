Juges recherchés! Photo : Shutterstock

Le ministère de la Justice a lancé un appel de candidatures pour recruter trois nouveaux juges ; deux postes sont à combler à la Cour du Québec tandis que le troisième concerne un juge de paix magistrat.Le ministère exige des candidats-avocats qu’il compte « au moins » dix ans d’expérience. À noter que l’avis précise aussi que les candidats doivent maîtriser la langue anglaise.« Le candidat doit s’engager spécifiquement à préserver la confidentialité de sa candidature et à n’exercer directement ou indirectement aucune pression ou influence en vue de sa nomination à la fonction de juge », précise le communiqué du 8 février dernier.Le poste à la Cour du Québec vise à combler un siège à la Chambre criminelle et pénale dans la région de Montréal.Le second poste concerne la Chambre de la jeunesse de Salaberry-de-Valleyfield. Le candidat retenu sera aussi appelé à siéger dans les districts judiciaires de Beauharnois, Iberville, Longueuil, Richelieu et Saint-Hyacinthe.Le juge de paix magistrat siègera de son à Longueuil ou dans le « voisinage immédiat ».Les candidats ont jusqu’au 25 mars prochain pour soumettre leur candidature. Les dossiers seront évalués par un comité de cinq personnes nommées par le ministre Jolin-Barrette.Pour plus de détails sur les moyens de postuler, cliquez ici