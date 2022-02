Me Prunelle Thibault-Bédard. Source: LinkedIn

Me Yasser Chtaini. Source: LinkedIn

Me Marie-Josée Hêtu. Source: LinkedIn

Me Nadine Le Gal. Source: Cégep de St-Jérôme

Me Isabelle Simard

Me Amélie Charlebois. Source: LinkedIn

Le conseil des ministres vient de procéder à la nomination d’une demi-douzaine d’avocats.Meest nommée membre additionnel à temps partiel du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Elle est avocate et formatrice en droit de l’environnement à son propre compte.Cette barreau 2006 a œuvré comme conseillère en législation environnementale chez Hydro-Québec. Elle a également été la responsable du service des clients privilégiés et régisseuse équestre chez Cavalia.Depuis 2016, l’avocate est chargée de cours en droit de l’environnement à l’Université de Sherbrooke.Me Prunelle Thibault-Bédard détient un baccalauréat en droit civil et un baccalauréat en common law de l’Université McGill. Elle est également titulaire d’une maîtrise en sécurité environnementale et paix de l’Université for Peace, au Costa Rica. Elle a été bénévole pour ÉquiterreMeest nommé membre indépendant du conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec. Il est spécialiste en gestion des risques de cautionnement chez Aviva Canada.Membre du barreau depuis 2019, Me Chtaini a d’abord été actif en génie civil. Il a été chargé de projet chez EnGlobe avant de devenir avocat. Il avait notamment été ingénieur de chantier lors de la réfection du pont Champlain.Lors de son accession au barreau, Yasser Chtaini effectue son stage en droit chez Bélanger Sauvé. Il rejoint ensuite la compagnie d’assurance Aviva Canada comme conseiller principal en réclamation de cautionnement.Me Chtaini est également chargé de cours en négociation en ingénierie civile à Polytechnique Montréal.Me Yasser Chtaini détient un baccalauréat en droit de l’UQAM. Il est aussi titulaire d’un baccalauréat en génie civil de l’École Polytechnique de Montréal d’un DESS en gestion de HEC Montréal, d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval, et d’un programme des associés en cautionnement canadien de l’Université McMaster.Meest nommée de nouveau membre de la Commission des services juridiques. Avocate chez Lavery, elle est associée directrice du bureau de Trois-Rivières. Elle concentre sa pratique sur le droit du travail, les relations du travail et la santé et sécurité du travail. Elle traite de dossiers en matière d’arbitrage, de griefs et de différends, de négociation collective et de rapports individuels de travail.Elle a agi comme porte-parole patronal à de nombreuses reprises, dans le cadre de la négociation de conventions collectives.Auparavant, Me Hêtu a été avocate chez Heenan Blaikie. Elle a aussi été chargée de cours à la Faculté d'administration de l’Université de Sherbrooke.Me Marie-Josée Hêtu détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles (ORHRI) agréés du Québec. Elle est la présidente du comité régional de cet ordre pour la Mauricie.Meest nommée de nouveau membre de la Commission des services juridiques. Elle est la directrice générale du cégep de Saint-Jérôme.Elle a fait ses débuts professionnels comme attachée politique avant de se tourner vers la pratique privée du droit. Cette barreau 1994 est ensuite nommée directrice générale du Centre d'intervention des Basses-Laurentides pour l’emploi, puis du Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie.En 2012, l’avocate rejoint le cégep de Saint-Jérôme comme directrice de la Formation continue, Services aux entreprises et International., avant d’en être nommée la directrice générale quatre ans plus tard. Depuis l’an passé, elle est la présidente du conseil des directions générales de la Fédération des cégeps, qui est l’équivalent d’un conseil d’administration pour cet organisme.Me Le Gal détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle est co-présidente du Co-présidente du Musée d'art contemporain des Laurentides. Elle occupe également des postes d’administratrice à la Chambre de commerce et d'industrie du St-Jérôme métropolitain, et à l’Institut du véhicule innovant.Meest nommée de nouveau membre de la Commission des services juridiques.Elle est avocate associée chez Simard Boivin Lemieux depuis 1997. Elle concentre sa pratique en litige, principalement dans les domaines du droit civil et du droit des affaires et en droit corporatif, ainsi qu’en matière bancaire et de financement, et dans la construction.Cette barreau 1994 a commencé sa carrière comme avocate chez Flynn, Rivard.Me Isabelle Simard détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Elle a été présidente du Club Rotary Chicoutimi et de l’Association des centres-villes de Chicoutimi. Elle a été présidente du conseil d’administration de la Fondation de ma vie, et membre du conseil d’administration du CSSS de Chicoutimi.Meest nommée membre de la Commission des services juridiques. Elle est avocate chez Charlebois, Swanston, Gagnon (CSG) Avocats en Outaouais, où elle pratique en droit criminel et pénal.Elle agit dans tout type d’accusation, avec une expertise en matière de conduite avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. En 2016, elle a reçu le prix excellence remis par l’Association des avocats et avocates de la défense du Québec (AADQ) pour des dossiers de conduite avec les facultés affaiblies.Cette barreau 2010 a commencé sa carrière juridique chez Sarrazin, Charlebois. Elle a siégé sur le conseil de l’Association du jeune Barreau de l’Outaouais de 2010 à 2015. Elle agit présentement comme première conseillère pour le Barreau de l’Outaouais.Me Charlebois est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.