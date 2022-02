Olga Grytsak déplore la guerre en Ukraine. Sources: Facebook et Radio-Canada

« Mes parents sont dans une région plus sécuritaire, à Kyiv, mais ma belle-mère a dû abandonner sa maison et se diriger dans un petit village. Nous ne sommes plus capables de lui parler depuis ce matin, faute de connexion. »En sécurité, ici, à Montréal,ne se sent pas moins en guerre. La jeune femme originaire de l’Ukraine a saisi son téléphone à peu près au même moment où l’armée russe a envahi l’Ukraine.« Je me suis sentie agressée, illustre-t-elle au téléphone. J’ai mal aux mains et j’ai mal à la gorge, tellement je l’utilise depuis deux jours. »La bataille que mène cette étudiante de l’École du Barreau est loin d’être juridique. Elle se déroule plutôt sur le terrain de l’information : Olga Grytsak essaie d’alerter l’opinion publique à la guerre qui frappe son pays.« Je ne croyais pas cela possible. Je ne croyais pas que les Russes pouvaient nous envahir à nouveau. Nous sommes une nation paisible, malgré notre très longue histoire. (...) Nous voulons seulement protéger notre territoire. Ce n’est pas l’Ukraine qui a commencé la guerre. »Rappelons qu’Olga Grytsak est cette étudiante de l’Université de Montréal qui a contesté jusqu’en Cour supérieure la note qu’elle avait obtenu à un cours offert parOlga Grytsak compte participer à la manifestation qui se tiendra dimanche prochain, à 15h, près du Consulat de Russie à Montréal, un événement organisé en soutien à la population ukrainienne. « Je parle à mes parents, je parle à mes amis. Je cherche ce que je peux faire, ici, à Montréal. »« Je ne peux pas sortir du Canada, car mes filles sont petites, mais je vais faire de mon mieux pour retourner en Ukraine. En attendant, j'essaie de soutenir notre armée ; je recherche les coordonnées de journalistes et je m’implique auprès de groupes ukrainiens. »Le militantisme d’Olga Grytsak, s’il lui donne l’impression de contribuer à l’effort de guerre de son pays, ne l’empêche pas d’éprouver les angoisses de la guerre.« Pour le moment, le Barreau est la dernière chose à laquelle je pense. Près d’une dizaine de nos amis, à mon mari et moi, sont partis à la guerre. »Ces pensées accompagnent aussi ses parents, âgés d’une soixantaine d’années, qui refuseraient de quitter leur chez-soi. « Ils ne veulent pas fuir. Mes parents ne veulent pas abandonner leur appartement. »L’invasion russe de l’Ukraine soulève, bien sûr, de nombreuses questions : quels sont les buts de guerre de? Démilitariser l’Ukraine pour éviter qu’elle reprenne les républiques sécessionnistes de Donetsk et de Lougansk, dans le Donbass ? Ramener l’Ukraine dans la sphère d’influence russe ? Freiner l’élargissement de l’OTAN à l’Est et le renforcement de son flanc oriental ? Redéfinir l’architecture de sécurité européenne ? Renverser le gouvernement de, considéré comme « pro-européen » ?La guerre contre l’Ukraine ressemble-t-elle à celle contre la Géorgie en 2008 ? Cette invasion confirme-t-elle un retour à la compétition stratégique et militaire entre grandes puissances ? Cette guerre est-elle susceptible de s’enliser et/ou de s’étendre à d’autres régions ?Pour Olga Grytsak, de telles considérations demeurent cependant secondaires, à l’heure où, elle et sa famille, se retrouvent impuissantes face au cours de l’histoire.« C’est difficile à dire sans émotion. Je peux seulement dire : “Arrêtez la guerre”. »