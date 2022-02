Victoria Greentree, Elie Bou-Farah, Alexandra Gévry et Jean-Olivier Savoie. Source: LinkedIn

Jing Song et Jennifer Younes. Source: LinkedIn

Gabriel Leduc et Hubert Smart-St-Louis. Source: LinkedIn

Une autre année, de nouveaux gagnants : le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault se termine et semble avoir fait des heureux, en particulier du côté de l’Université d’Ottawa, qui recense le plus grand nombre de lauréats.La section de droit civil de l’Université a d’ailleurs remporté la Coupe du Bâtonnier du Québec, avec une équipe composée deet. Il s’agit d’une première pour l’Université d’Ottawa, qui n’avait jamais remporté ce prix au courant des années 2000.La Coupe du Bâtonnier est remise à l’équipe, qui, à la fin du concours, réussit à cumuler le plus de points, mémoire et plaidoirie inclus.Alexandra Gévry et Jean-Olivier Savoie ont aussi remporté la Coupe de l'Association des professeurs de droit du Québec pour le meilleur mémoire. Le second s’est aussi distingué en solo puisqu’il a également remporté la Coupe Lavery du troisième meilleur plaideur.Victoria Greentree et Elie Bou-Farah ont quant à elles remporté la Coupe Soquij du deuxième meilleur mémoire, ex aequo avecet, de l’UQÀM.et, de l’Université Laval, ont mis la main sur la Coupe Fasken Martineau pour leur victoire en tandem dans le cadre de la joute finale.et, de l’Université McGill, ont quitté avec le deuxième prix, soit la Coupe Éditions Yvon Blais.Hubert Chiasson a aussi remporté la Coupe Robinson qui récompense le meilleur plaideur lors de la joute préliminaire, tandis que Léonie Bourdeau est arrivée seconde avec la Coupe du Barreau canadien (division Québec).et, de l’Université de Sherbrooke, ont remporté pour leur part une bourse de 300 $. Ils ont été considérés comme le meilleur tandem de plaideurs non finalistes.Le Concours Pierre-Basile-Mignault est une compétition de plaidoirie qui oppose les six facultés canadiennes de droit civil. L’épreuve est fondée sur un jugement fictif rendu par un tribunal de première instance en matière de droit civil, qui est ensuite porté en appel devant le Tribunal-École Pierre-Basile-Mignault.