Source: Shutterstock

Avec l’annonce de nouveaux allégements dans la province, le port du masque n’est plus obligatoire pour les audiences en présentiel à la Cour du Québec et à la Cour supérieure.En vigueur depuis le 28 février, cette directive s’applique seulement dans les cas où la distanciation sociale de deux mètres est respectée, ou encore dans ceux où il y a la présence d’une barrière physique, comme un plexiglas.« La Cour suit donc de près l’évolution des recommandations des instances publiques, notamment celles de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) », indique par communiqué, juge en chef de la Cour du Québec.Le port du masque demeure cependant obligatoire lors de tous les déplacements à l'intérieur de la salle d'audience et dans les aires communes des palais de justice.« Cette directive s'applique à tous les districts desservis par la Cour supérieure dans la province de Québec », mentionnent le juge en chefet la juge en chef associée, de la Cour supérieure.