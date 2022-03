Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, annoncent l'ouverture du palais de justice temporaire de Saint-Hyacinthe. Source: LinkedIn

Le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture du palais de justice temporaire de Saint-Hyacinthe, à partir d’aujourd'hui.« L'ouverture du palais de justice temporaire et le déménagement des activités judiciaires sont des étapes significatives pour le projet de construction du nouveau palais de justice de Saint-Hyacinthe. Nous nous assurons ainsi que la population bénéficie de services de qualité durant la construction du palais permanent », a déclaré, ministre de la Justice et procureur général du Québec et ministre responsable de la région de la Montérégie.Tous les services offerts à la population seront maintenus dans le palais de justice temporaire, situé au 3800 avenue Cusson, à Saint-Hyacinthe.« La communauté maskoutaine et les intervenantes et intervenants du milieu judiciaire attendent le nouveau palais de justice depuis de nombreuses années. Bientôt, ce sera toute la région qui pourra profiter d'infrastructures neuves, sécuritaires et favorisant un meilleur accès à la justice », a-t-il ajouté.Ce déménagement des activités judiciaires permettra la construction d'un tout nouveau palais de justice sur les terrains de la rue Dessaulles.« Je me réjouis de l'ouverture du palais de justice temporaire. La désuétude du palais de justice actuel est bien connue à Saint-Hyacinthe et la construction d'un nouveau palais est réclamée depuis longtemps. Les citoyennes et les citoyens pourront profiter d'un nouveau palais plus moderne et répondant mieux à leurs besoins », a précisé, députée de Saint-Hyacinthe.La Société québécoise des infrastructures est chargée du projet. Les travaux débuteront cet été et devraient se terminer en 2025.