Me Émile Tourigny-Lalongé. Source: Facebook

Mea été assermenté au palais de justice de Longueuil, le 18 février dernier.La cérémonie a été présidée par Me, première conseillère du Barreau de Longueuil, en présence de la présidente de l'Association du Jeune Barreau de Longueuil, Me« Nous lui souhaitons la bienvenue dans la profession et sommes heureux de savoir qu'il poursuivra sa carrière dans notre beau district », a écrit le Barreau de Longueuil sur Facebook Me Tourigny-Lalongé a commencé ce mois-ci sa carrière d’avocat en droit municipal chez burELLE Avocate en mars prochain.De 2021 à 2022, il a effectué son stage du Barreau à La Boîte Légale. Il a travaillé à titre d’étudiant pour le ministère de la Justice du Canada à l’été 2019.Durant ses études, il a participé à une clinique juridique et s’est impliqué également au sein du Club de débat de l’Université de Sherbrooke à titre de vice-président. En janvier 2020, il a remporté le tournoi de débat interuniversitaire Micheline-Dumont.Depuis plus de six ans, il est animateur pour la maison des jeunes de Boucherville pour les activités médiévales Pendragon.Détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, il prévoit de faire un DESS en modes de Prévention et Règlement des Différends à l'automne 2022 au campus Longueuil de l’Université Sherbrooke.