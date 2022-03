Julie Philippe, Mark Philippe, Sylvain Meunier, Claudine Alcindor et Magali Lewis. Sources: Archives et Facebook

La Cour du Québec a tenu à ajouter quelques précisions concernant notre texte sur la diversité dans la magistrature , publié le 3 mars.Ainsi, les magistrats québécois issus de minorités visibles et des communautés autochtones sont actuellement au nombre de cinq, selon les plus récentes données fournies par la magistrature. Tous ont été nommés entre 2014 et 2020.À Montréal, la juge Julie Philippe est originaire de la communauté Innue de Mashteuiatsh.Son frère, Mark Philippe , siège pour sa part à Gatineau.Quant aux juges issus de la communauté noire, ils comptent trois représentants. Sylvain Meunier est magistrat à Gatineau. Claudine Alcindor siège à Montréal.Enfin, Magali Lewis siège également à Montréal.