L’appel à tous a été lancé il y a peine deux jours que déjà une vingtaine d’avocats ont signalé leur intérêt à offrir des services juridiques, « et les appels continuent d’affluer », indique Me, directrice générale de Justice Pro Bono « À l'instar du projet que nous avions fait pour les réfugiés syriens, l'offre de services consistera à offrir gratuitement des séances d'information ainsi que des consultations individuelles par des avocats aux ressortissants ukrainiens », ajoute-t-elle.Me Santorineos s’attend à ce que les services soient nécessaires sur plusieurs front. C’est qu’il n’y a pas que des réfugiés : il y a également des citoyens de l’Ukraine qui souhaitent venir au Canada, ainsi que des Ukrainiens vivant ici qui ont besoin de conseils juridiques pour faire venir leurs proches. Il y a également ceux, vivant ici, qui pourraient avoir besoin d’aide pour maintenir ou prolonger leur statut temporaire et naviguer les dédales administratifs afin de rester au pays.Justice Pro Bono est actuellement à la recherche d’avocats qui pourront offrir de l’information juridique et des consultations individuelles dans les secteurs suivants :Justice Pro Bono coordonne présentement son offre avec celle des organismes de première ligne et d’aide aux migrants afin d’identifier les besoins en matière juridique. Justice Pro Bono collabore avec la Fédération nationale ukrainienne du Canada, la Table de concertation en immigration et réfugiés de Montréal, qui rassemble 90 organismes communautaires, le Barreau du Québec et plusieurs autres.