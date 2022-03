Juges recherchés! Photo : Shutterstock

Le ministère de la Justice veut combler quatre postes à la Cour du Québec.Cet appel de candidature s’adresse aux avocats ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans et qui sont inscrits au Barreau du Québec.Le premier poste à combler vise un siège à la Chambre civile de Montréal. La personne devra avoir sa résidence à Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le second et le troisième candidat devront avoir leur résidence à Saint-Jérôme ou dans le voisinage immédiat pour siéger dans les districts judiciaires de Joliette, Labelle, Laval et Terrebonne.Le quatrième candidat le poste à la Chambre civile de Salaberry-de-Valleyfield sera quant à lui appelé à siéger dans les districts judiciaires de Beauharnois, Iberville, Longueuil, Richelieu et Saint-Hyacinthe.Tous les candidats doivent maîtriser le français et l’anglais. Le ministère de la Justice accepte des candidatures jusqu’au 8 avril prochain.