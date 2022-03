Me Maëlle Plaisantin. Source: Site web de PRDSA

a réussi son stage chez PRDSA ! Et c’est maintenant au cabinet en prévention et de règlement des différends qu’elle travaille !Me Plaisantin a travaillé entre février 2020 et janvier 2021 comme médiatrice et coordonnatrice juridique au cabinet Facteur H Légal.Dans le cadre de son travail, Me Plaisantin intervient dans le cadre de médiations, d’enquêtes et évaluations neutres en matière de harcèlement psychologique et de situations problématiques pouvant survenir en milieu de travail.Elle compte parmi sa clientèle des organisations publiques et privées.L’avocate-enquêtrice est titulaire d’une maîtrise en médiation de l’Institut Catholique de Paris ainsi que d’un certificat en négociation de l’Université de Harvard.Elle termine actuellement un programme de deuxième cycle en PRD à l’Université de Sherbrooke.