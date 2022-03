Mélissa Gagnon et Nathalie Goodwin font partie des avocats qui accèdent au monde de la haute fonction publique québécoise. Sources: Site web de Non coupable.ca et LinkedIn

Le Conseil des ministres nommait le 9 mars dernier de nouveaux avocats à divers postes de la haute fonction publique québécoise.Il s’agit d’une première depuis deux semaines, puisque les plus récentes nominations remontent au 23 février.Parmi les seize candidats nommés, il convient de souligner la présence de sept juristes, dont six avocats :et la notaireÀ noter que ces nominations sont presque paritaires, avec neuf hommes contre sept femmes.Isabelle Dubuc est renouvelée dans son poste de présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.Me Leduc a exercé le droit pendant près de deux décennies auprès de cabinets, de son admission au Barreau en 1990 jusqu’à son arrivée au Collège des médecins en 2010.Conseillère et adjointe à la Direction des enquêtes, elle a quitté en 2017 le Collège des médecins pour devenir présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.Elle détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université de Sherbrooke.Raymond Arseneau et Marco Romani sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.Mes Arseneau et Romani sont membres du Tribunal administratif du travail depuis 2016.Le premier a été admis au Barreau en 1983 après avoir complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval.Le second a complété son baccalauréat en droit à l’Université du Québec à Montréal en 1996.Raymond Arseneau a été commissaire à la Commission des lésions professionnelles entre 2000 et 2015. Il a pratiqué à son compte entre 1993 et 2000.Marco Romani a lui aussi été commissaire à la Commission des lésions professionnelles, mais pour une plus courte période, entre 2011 et 2015.Admis au Barreau en 1998, il a pratiqué à son compte jusqu’en 2004, avant de devenir conseiller juridique pour l’Association accréditée du personnel non-enseignant de l’Université McGill.Sébastien Caron est désigné, depuis le 10 mars dernier, vice-président du Tribunal administratif du Québec, responsable de la section des affaires immobilières.M. Caron est membre avocat affecté à la section des affaires immobilières du Tribunal administratif depuis 2017.Il a œuvré pour le service des affaires juridiques de la Ville de Montréal entre 2006 et 2017. Il a été avocat plaidant chez Brunet, Lamarre de 1993 et 2006.Sébastien Caron a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal en 1992.Mélissa Gagnon et Joanne Lachapelle sont nommées de nouveau coroners à temps partiel.Bachelière en droit de l’UQÀM, Me Gagnon travaille à son compte depuis 2009. Elle est aussi enseignante en droit criminel et en procédure pénale au Collège O’Sullivan de Montréal.Johanne Lachapelle pratique elle aussi à son compte, depuis 1996. Elle a travaillé auparavant pour diverses études, dont celle du notaire, entre 1984 et 1996.Me Lachapelle a obtenu son diplôme en droit notarial à l’Université d’Ottawa en 1982.Nathalie Goodwin est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec.Ma Goodwin est l’une des trois associées de l’agence du même nom, une firme qui représente plus de 150 artistes. Elle travaille au côté de Camille et de Marie-Claude Goodwin.Bachelière de l’Université de Montréal, elle est reconnue depuis 2013 comme une administratrice de sociétés certifiée.