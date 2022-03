Isabelle Côté. Source: Facebook

L’incident s’est tenu samedi dernier, au Centre Eaton :, qui allaitait son bébé, s'est vue demander d’arrêter par une agente de sécurité, rapporte l’Agence QMI.L’agente de sécurité, soutenue par son superviseur, lui aurait demandé de se rendre dans une salle d’allaitement privée du centre commercial, une situation qu’Isabelle Côté peine à expliquer.« J’étais au début vraiment surprise, ce qui m’a poussé à lui demander de répéter son point. Face à son insistance, je suis devenue plus fâchée et revendicatrice. J’avais le sentiment, avec mon expérience en droit, que sa demande était certainement illégale », explique-t-elle à Droit-inc.Celle qui nous a parlé entre deux entretiens ajoute qu’elle a fini par se sentir « mal à l’aise » et « intimidée ». « Je ne voulais pas créer une scène (...) J’ai (donc) préféré quitter le centre commerciale ».Il n’en fallait pas plus – une publication Instagram et Facebook plus loin – pour que les réseaux sociaux s'enflamment.Mme Côté, qui dénonce une situation qu’elle qualifie d’« inacceptable » et d’« inconstitutionnelle », a obtenu de nombreuses marques de soutien. La preuve ? Un rassemblement aura lieu dimanche prochain au Centre Eaton pour contribuer à normaliser l’allaitement. L’événement , dont au moins 114 personnes ont confirmé leur présence, vise à réunir des mères et leur enfant le temps d’une séance d’allaitement. Il est organisé paret, deux mamans interpellées par l’histoire d’Isabelle Côté.Le rassemblement pourrait se dérouler près des magasins Sephora et Uniqlo, à la suggestion du centre commercial, indique La Presse.« Ce n’est pas du tout mon initiative, mais je compte être présente, ajoute Mme Côté. Je crois que l’enjeu a évolué, car la population semble maintenant bien comprendre qu’il est légal d’allaiter son enfant en public. Maintenant, il faut montrer que nous pouvons le faire n’importe où, n’importe quand. »Lisez la publication de Mme Côté.Source : Isabelle Côté / FacebookInterpellée par la situation, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a tenu à rappeler que la jurisprudence reconnaît l’allaitement comme étant protégée par la Charte des droits et des libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés.Isabelle Côté a choisi de suivre leur conseil et de porter plainte auprès d’eux. Pas pour obtenir de l’argent, mais bien pour « changer » les choses.Mme Côté vise maintenant la « cessation » du geste qui lui a été reproché. Elle demande au Centre Eaton de s’engager à ne plus faire de « discrimination » et d’« intimidation » pour les mères qui allaitent en public.Elle aimerait aussi que le centre commercial adopte des « gestes concrets » pour faire la promotion de l’allaitement en public.« Mouvement allaitement Québec propose plusieurs initiatives. Le Centre Eaton pourrait par exemple installer des affiches pour rappeler aux mères qu’elles peuvent allaiter (en public, NDLR). Il y a aussi la Route du lait, une carte interactive, qui permet aux mères d’identifier les commerces où elles peuvent allaiter sans être contraintes d’acheter quelque chose. »Isabelle Côté voudrait enfin que le Centre Eaton promeuve la semaine internationale de l’allaitement, de la même façon qu’il promeut la journée internationale du droit des femmes, en plus d’effectuer un don à l’organisme Allaitement Québec.Précisons que le Tribunal des droits de la personne a conclu en 2005 que d’empêcher une femme d’allaiter dans un lieu public constitue une discrimination basée sur le sexe.Mme Côté est présentement résidente en psychiatrie au Centre universitaire de Santé McGill.La société Ivanhoé Cambridge, propriétaire du Centre Eaton, n’avait pas répondu à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes, tout comme la directrice du Centre Eaton,À La Presse, l’entreprise a indiqué par courriel être « désol(ée) de la situation » et des « difficultés que la cliente aurait pu rencontrer lors de sa visite ».Mme Houle a pour sa part mentionné par écrit au quotidien que le Centre Eaton « encourage l’allaitement maternel dans toutes ses aires communes, tel que prescrit par la Charte des droits et libertés québécoise et canadienne ».Elle a aussi précisé que les employés du centre commercial auraient été rencontrés afin de « réitérer les politiques en vigueur en matière d’allaitement dans les aires communes ».