Me Catherine Claveau. Photo : Site web du cabinet d’avocats Saint-Paul

Et s’il fallait parfois s’accorder un répit ? Avec son programme du même nom, le Barreau du Québec veut fournir une aide financière aux avocats travailleurs autonomes qui se font prescrire un arrêt de maladie pour des motifs liés à la santé mentale.« Nous sommes proactifs et nous développons des moyens concrets et des mesures durables pour soutenir (les avocates et les avocats), assure la bâtonnière. Et tout cela s’inscrit dans un devoir de protection du public, puisque l’amélioration de la santé mentale et de l’équilibre des avocats se répercute nécessairement sur la qualité de leurs services auprès de leurs clients et des citoyens. »Un avocat qui doit cesser de travailler en raison d’une dépression, d’un épuisement professionnel ou encore de l’anxiété pourrait ainsi recevoir un soutien financier « unique » de 2000 $. À condition, bien sûr, de respecter les critères d’admissibilité.Pour être admissibles, les avocats doivent exercer à leur compte, seuls ou avec des employés, et s’être vu accorder un arrêt de travail de 30 jours et plus.Le communiqué ajoute qu’ils ne doivent bénéficier d’aucun autre soutien financier « pour compenser une partie (de leurs) frais fixes d’exploitation ».« Le programme (Répit) offre un pont entre les couvertures prévues par les assurances publiques et privées, afin de donner un coup de pouce financier à l’avocat et l’aider à couvrir ses frais, le temps qu’il ou elle reprenne pied. »Le Barreau considère que son programme Répit s’inscrit dans le cadre de ses initiatives pour améliorer la qualité de vie au travail et la santé psychologique de ses membres.Rappelons que quatre professeurs de l’Université de Sherbrooke, dont, ont réalisé en 2019 une étude qui concluait notamment que plus de 40 % des avocats du Québec souffriraient de détresse psychologique.Le Barreau compte notamment, parmi les initiatives à venir, publier des formations en ligne pour sensibiliser les avocats aux symptômes du déséquilibre psychologique et aux moyens de le prévenir et d’y remédier.Le Barreau compte publier une vingtaine de formations de cette nature au courant des cinq prochaines années. Celles-ci devraient être gratuites ou accessibles à « faible coût ». La première de ces formations, offerte par le juge de la Cour suprêmeet l’avocate, journaliste et médecin,, est déjà disponible.Lisez la phase deux de l’ Étude des déterminants de la santé psychologique au travail chez les avocats et les avocates du Québec , qui a été produite en collaboration avec le Barreau du Québec.