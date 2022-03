Me Daniel Boyer. Source: Université McGill

Le 14 avril, Mequittera ses fonctions de bibliothécaire en chef à la faculté de droit de l’Université McGill.C’est en 1998 que Me Daniel Boyer a rejoint l’Université McGill pour occuper la fonction de bibliothécaire à la bibliothèque de droit Nahum-Gelber, où il a rempli trois mandats de bibliothécaire en chef.Il était ainsi devenu le premier titulaire du poste de bibliothécaire Wainwright, qui assurait la présence professionnelle d’une personne à la double compétence de bibliothécaire et de juriste.Parallèlement, Me Daniel Boyer a œuvré comme chargé de cours puis comme doyen associé pour les services aux utilisateurs à la bibliothèque de l’Université McGill.L’avocat a contribué à la Revue de droit de McGill, et il avait œuvré comme conseiller à des éditions du Manuel canadien de la référence juridique, ou McGill Cite Guide.En 2018, Me Daniel Boyer se voit décerner le titre d’Advocatus Emeritus. Le Barreau du Québec qualifie alors la bibliothèque de droit Gelber comme « un modèle parmi les bibliothèques de droit comparé du monde ».Avant de rejoindre l’Université McGill, le barreau 1983 avait été bibliothécaire à la bibliothèque de droit de l’Université de Sherbrooke.Me Daniel Boyer détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et un baccalauréat en histoire de l’Université McGill.L’avocat a été élu membre associé de l’Académie internationale de droit comparé en 2021.« En regardant derrière moi, je suis particulièrement fier de l’étroite relation intellectuelle et de collaboration tissée entre la bibliothèque Gelber et la Faculté, au cours de ces 24 années d’engagement, et ce, tant avec son corps professoral que son corps étudiant, salue Me Daniel Boyer sur le site de la faculté de droit de l’Université McGill. Ma participation aux changements importants implantés au cours de cette période m’a permis de connaître et d’apprécier les grandes qualités humaines et professionnelles de cette communauté qui m’a tant appris. »