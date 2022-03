BCF Avocats d’affaires

Sara Couture. Source: Fasken

Cette semaine, les cabinets vous préparent de nouvelles conférences ! C’est l’une des actualités importantes de la semaine.Droit-inc vous indique ce que vous devez savoir.Le cabinet BCF Avocats d’affaires soulignait vendredi dernier le début du printemps avec des gâteries… à son effigie !Source : BCF Avocats d’affaires / LinkedIn.« Nous étions très heureux de nous retrouver autour de cupcakes et biscuits et de souligner le retour au bureau », indique la publication du cabinet.Le cabinet BLG animera, le 5 avril prochain, une discussion entre quatre leaders autochtones. L’événement, qui se déroule sous la thématique Le leadership à la croisée des chemins, regroupera Sherry L. Antone, Hillary Thatcher, Roberta Jamieson et Alicia Dubois.Il sera animé par l’associée torontoise Cherie Brant, en collaboration avec l’organisme Women General Counsel Canada.Le réseau international TAGLaw dont fait partie Cain Lamarre a de nouveau reçu, en 2022, la mention “Élite” décernée par Chambers & Partners, soit la plus haute distinction attribuée à un réseau ou une alliance juridique.Il s’agit d’une neuvième mention « Élite » pour TAGLaw depuis que Chambers & Partners, en 2013, a lancé le classement des réseaux et alliances juridiques.Quelles stratégies de propriété intellectuelle pour les cycles de financements d’entreprises en croissance ?C'est le sujet de la conférence de, de Fasken, qui aura lieu le 4 avril prochain avec l'Association des femmes en finance du Québec.Me Couture abordera à cette occasion les éléments clés d’une stratégie de propriété intellectuelle, en passant par les brevets, les enregistrements de marque de commerce et la mise en place des ententes de non-divulgation.Dans une publication LinkedIn, le cabinet Langlois a tenu à souligner la plus récente édition des Enjeux du droit.« Nous sommes fiers d'avoir été témoins du talent des étudiants lors de la résolution du cas Langlois portant sur le harcèlement psychologique en milieu de travail. »Source : Langlois Avocats / LinkedIn.Lavery fait partie du Top 3 des entreprises s’étant le plus démarquées dans la catégorie cabinets juridiques et services-conseils dans le cadre de la campagne 2021 “Ne laissons personne derrière”, orchestrée par le Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.Les autres cabinets du Top 3 sont McCarthy Tétrault et Norton Rose Fulbright.Source : Centraide Québec et Chaudière-Appalaches / LinkedIn.