Me Marc-André Bédard. Source: Archives

À Québec, la justice se rendra désormais dans l’édificeLe nom du ministre de la Justice dea été choisi pour désigner l’édifice du palais de Justice de Québec., le ministre de la Justice, en a fait l’annonce jeudi lors d’une cérémonie de commémoration en mémoire de Marc-André Bédard, à Saguenay. Cette désignation honorera l’ancien ministre de la Justice « à qui nous devons d'importantes réformes, dont celles de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et du Code civil du Québec », pointe M.Jolin-Barrette par communiqué.Marc-André Bédard a été ministre de la Justice de 1976 à 1984 et vice-premier ministre de 1984 à 1985. Il avait lui-même inauguré le palais de justice de Québec, qui portera son nom. « Les travaux de Marc-André Bédard ont conduit à de grands changements, notamment en matière de droit de la famille. Ses travaux ont également mené à l'interdiction, dès 1977, de toute forme de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, une première en Amérique », souligne le ministre de la Justice.De son côté,, le premier ministre du Québec, salue l’ancien ministre de la Justice.« Marc-André a été un homme d'État remarquable, qui a laissé un héritage profond. Un héritage à cette nation qu'il a profondément aimée. C'est à notre tour, au nom de la nation québécoise, de lui manifester notre profonde reconnaissance. Au nom du gouvernement du Québec et de la nation québécoise tout entière, je rends hommage à la mémoire de ce grand, très grand Québécois », déclare le communiqué du premier ministre.