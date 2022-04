Source: Shutterstock

C’est ce que souligne le traditionnel sondage annuel des chefs des affaires juridiques de l'Association of Corporate Counsel, publié voici quelques semaines.L’étude 2022 Chief Legal Officers Survey a sondé les anticipations de près de 900 chefs des affaires juridiques dans 38 pays. Les résultats donnent un aperçu des enjeux commerciaux, politiques et réglementaires auxquels sont confrontés les départements des affaires juridiques des entreprises.Et pour faire face à ces enjeux, plusieurs prévoient augmenter la capacité de leurs services juridiques, ce qui inclut des embauches et l'augmentation des investissements dans les opérations juridiques.Les opérations juridiques sont de plus en plus accaparantes, alors que trois fois plus de départements disent y consacrer des ressources à temps plein, par rapport à 2015.En outre, près de la moitié des départements prévoient embaucher tant des avocats que des parajuristes. Augmenter le personnel est l’une des solutions préconisées pour augmenter la portée du service et répondre aux besoins des clients internes de l'entreprise.Le sondage révèle en outre que les fusions et les acquisitions vont poser des défis considérables sur le plans des ressources internes d’un département juridique : 25% des répondants prévoient que la majorité des ressources juridiques y seront désormais consacrées.Plus de la moitié des départements juridiques investiront dans de nouvelles solutions technologiques en 2022. De ceux-ci, 70 % ont identifié la gestion des contrats comme leur principale priorité technologique.Évidemment, le chef des affaires juridiques occupe un rôle de plus en plus central dans toutes les activités de l’entreprise : il est maintenant un partenaire d’affaires clé, et une solide majorité d’entre eux assistent toujours aux réunions du conseil d'administration, rencontrent d'autres chefs d'entreprise pour discuter de questions opérationnelles, et sont consultés par d'autres dirigeants sur des décisions commerciales.Par ailleurs, la cybersécurité, la réglementation et la conformité sont trois domaines qui nécessitent davantage de temps et de ressources par rapport aux précédents sondages, alors que les exigences réglementaires deviennent de plus en plus importantes. À cet égard, 60 % des chefs des affaires juridiques disent constater une augmentation de travail significative de ces domaines de pratique, et ils prévoient une augmentation substantielle des coûts liés à ces activités.Les politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont devenues la norme, et ont un impact sur les modèles d’affaires. Les entreprises doivent de plus en plus veiller à leur conformité en matière de critères ESG, et 15 % des chefs des affaires juridiques des compagnies publiques signalent devoir répondre aux demandes des investisseurs à cet égard.Enfin, augmenter la valeur pour les clients devient la plus grande priorité des organisations, et ce, alors que les exigences de profitabilité sont toujours à l’ordre du jour. Pour y arriver, l’investissement dans le bien-être et la formation des employés devient central à l’atteinte des objectifs.