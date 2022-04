Me Louis Laflamme n'est plus... Source: Arbor Memorial

Meest décédé à l’âge de 89 ans.Natif d’Ottawa, c’est à Montréal que Louis Laflamme est assermenté en 1961. Il exerce comme notaire à Hull durant vingt ans.Par la suite, Me Louis Laflamme œuvre à la Société centrale d’hypothèques et de logement, qui devient en 1979 la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).Louis Laflamme s’est impliqué à la Jeune Chambre de Commerce de Hull. Il a été le président de l’Association des Notaires des districts de Hull, Pontiac et Labelle.Le notaire a également été le président de l’Association Libérale de Hull. Il a été président d’élections pour les comtés de Gatineau et Pontiac.Dans son avis de décès, sa famille souligne le charisme et la droiture dont le notaire faisait preuve, ainsi que « son dévouement et sa grande générosité. ».Louis Laflamme laisse dans le deuil son épouse, Louise Foucault, ses trois enfants et de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.