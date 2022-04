Kim Kardashian

Aux États-Unis, les recherches en ligne sur les facultés de droit ont augmenté depuis quea commencé ses études en droit.C’est ce que révèle une analyse de la plateforme de recherche en éducation Erudera, selon Legal Cheek.Une analyse de données de recherche via Google révèlent une augmentation de 1250 % pour les recherches des « meilleures écoles de droit », deux jours après que la star de télé-réalité ait publié une photo d'elle en train d’étudier.L’influenceuse a publié le mois dernier une « story » sur Instagram où elle suit un cours de procédures civiles via Zoom. Il était possible de la voir prendre des notes sur du papier portant l’inscription « Kim is my lawyer » en entête.La plateforme Eruda rapporte aussi que l’influenceuse ferait l'objet d'environ 7,1 millions de recherches mensuelles. Lors de sa dernière annonce , les recherches auraient explosé de 9900% le jour même.Après avoir réussi le « baby bar exam » en décembre dernier, Mme Kardashian a repris les études et se prépare maintenant à passer l'examen principal du Barreau plus tard cette année.Se rapproche-t-elle de son rêve de devenir avocate ?Source : Instagram @kimkardashian / https://www.legalcheek.com/2022/02/google-search-results-for-law-schools-skyrocket-after-kim-k-posts-study-snap/