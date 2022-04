L’avocate Marie Elaine Farley, PDG de la CSF

Georges E. Morin, président du comité des ressources humaines du conseil d’administration. Source: Site web de la CSF

Anne Côté et Sylvain De Champlain, vice-présidents du CA de la CSF. Source: Site web de la CSF

Me Raymond Doray. Photo : Site Web de Lavery

Les administrateurs de la Chambre de la sécurité financière réitèrent leur « entier appui » à la direction.« Nous déplorons la publication de ces articles sur le style de gestion et le climat de travail à la Chambre de la sécurité financière, et nous réfutons les allégations qui y sont rapportées. Le conseil d’administration est convaincu que le climat de travail à la Chambre est sain et respectueux de tous les employés », indiquent par communiqué, président du comité des ressources humaines du conseil d’administration,et, vice-présidents du CA de la CSF.Mardi, Droit-inc a publié un article mettant en cause le climat de travail à l’interne à la Chambre de la sécurité financière, basé sur les témoignages d’une vingtaine d’employés et d’ex-employés de l’organisation.La direction et le CA disent avoir reçu « de nombreux témoignages d’employés qui ont été choqués par les articles de Droit-inc car, à leur avis, ils dépeignent injustement une situation qui n’existe tout simplement pas », pointe le communiqué.Le communiqué ajoute que la CSF « avait mis en garde Droit-Inc de ne pas diffuser des propos calomnieux qui s’appuient exclusivement sur des témoignages anonymes ».Bizarrement, ce communiqué ne semble pas avoir été diffusé nulle part. Au moment d’écrire ces lignes, il ne figurait ni sur le fil de presse, ni sur le site de CSF. Envoyé hier par courriel par le relationniste, le communiqué n’aurait été envoyé qu’à Droit-inc!Les administrateurs de la CSF assimilent la publication de l’article de Droit-inc à « une campagne de dénigrement ». Ils expliquent qu’ils ne peuvent pas « rester silencieux face à ces allégations vexatoires ».Le communiqué avance qu’« en raison de la publication d’un texte qu’elle juge diffamatoire, la Chambre entend exercer les recours que la loi lui octroie en pareilles circonstances. »Droit-inc a d’ailleurs reçu - mardi soir vers 21h - une première mise en demeure à la suite de la publication de l’article. Signée de la plume de l’avocat, de Lavery, la mise en demeure demandait à Droit-inc de retirer l’article et de publier une rétractation.Droit-inc a refusé de retirer l’article et de publier la rétractation.Le CA de la CSF explique par ailleurs qu’il y a plusieurs mois, la Chambre a lancé une transformation importante de son organisation, entraînant « des départs volontaires et parfois involontaires d’employés, mais ils ont tous été traités avec respect ».Les administrateurs cités dans le communiqué assurent que « c’est une priorité pour la Chambre de maintenir un climat de travail sain et respectueux et tous les efforts sont déployés en ce sens ». La transformation organisationnelle s’est accompagnée d’une consultation des employés, et de l’adoption d’un plan d’action « visant à s’assurer de maintenir un milieu de travail à la fois stimulant et respectueux de tous ».« Le Plan élaboré par la direction de la Chambre a d’ailleurs reçu un accueil chaleureux de la part des employés », souligne le communiqué.