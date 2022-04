Me Robert Paré. Source: Fasken

Mes’apprête à rejoindre le conseil d’administration de SNC-Lavalin comme administrateur indépendant.L’avocat est conseiller stratégique chez Fasken depuis 2018. Auparavant, il était associé principal du cabinet, spécialisé en gouvernance et en droit des sociétés et commercial.Me Robert Paré exerce depuis plus de 30 ans dans les domaines de la gouvernance des sociétés, des fusions et acquisitions et des valeurs mobilières. Il a mené des transactions d’importance concernant de grandes sociétés du Québec inc.Il dirige des équipes de travail oeuvrant sur des enjeux complexes, comme lors d'offres publiques d’achat. Il a conseillé des entreprises en difficulté financière, en matière de recapitalisation.Me Robert Paré est reconnu dans plusieurs répertoires juridiques canadiens et américains comme un des plus éminents avocats canadiens du droit des affaires.Me Robert Paré est membre du conseil d’administration de l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) et de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS), dont il a présidé la section Québec de 2015 à 2017. L’avocat siège aux conseils d’administration de la Banque Nationale et de Québecor.Il a été administrateur de plusieurs sociétés comme Essilor Groupe Canada, Groupe ADF, Groupe BMTC et RONA.Ce barreau 1977 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il est conférencier dans des programmes de formation continue et des séminaires touchant son champ de pratique.