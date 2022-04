Louis Gascon n’est plus... Source: Gascon

Me, fondateur du cabinet montréalais Gascon & Associés, s’est éteint à l’âge de 79 ans.Louis Gascon fonde le cabinet Gascon & Associés en 1979, en s’appuyant sur son expertise approfondie des relations entre actionnaires et sur sa pratique commerciale multidisciplinaire.En 1989, il cofonde le réseau Legal Network International, une association de 63 cabinets juridiques regroupant 5 000 professionnels d’une soixantaine de pays. Il préside le conseil d‘administration du réseau.Aujourd’hui, Gascon & Associés propose des services en droit immobilier, en droit des affaires, en litige, en divertissement, en propriété intellectuelle et en fiscalité. Le cabinet compte 18 avocats.Me Gascon était médiateur certifié en matières civiles et commerciales. Il était passionné de navigation à voile, de pêche à la mouche, de ski et de jardinage.« Louis voyait toujours le bien dans tout le monde », salut Me, associé chez Gascon, qui s’exprime dans un hommage publié sur le site du cabinet. « Louis était ainsi fait : un homme d’une générosité affable, d’une loyauté sans borne et d’une amitié exemplaire. Un modèle. Nous avons un fondateur incroyable; il a construit un cabinet avec de grandes valeurs sur lesquelles nous pouvons continuer à construire et je lui souhaite maintenant de se reposer en paix. »À la suite de son avis de décès, l’avocatrend hommage à Me Gascon. « Louis m'a donné mon premier emploi en tant qu'avocat, en 1986. J'ai eu la chance d'apprendre à être un avocat d'affaires auprès de l'un des meilleurs. Il était toujours disponible, plein de perspicacité et patient avec un jeune avocat novice et enthousiaste. Je suis triste qu'il soit décédé, mais reconnaissant de l'avoir connu. Merci Louis. »« J'ai eu la chance de rencontrer Louis dans le cadre de ma pratique. C'était un excellent avocat et un homme très, très bien, qui aimait aussi s’amuser », témoigne l’avocat« J’ai eu le très grand plaisir de travailler avec Louis au début de ma pratique. Il fut un vrai mentor pour moi. Je garde un tellement bon souvenir de Louis, il a eu une importance significative dans ma vie de jeune avocat d’alors », salue l’avocatLouis Gascon laisse dans le deuil son épouse Mary-Jo et ses enfants.