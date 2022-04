Mes Stéphanie Destrempes et Joannie Corriveau. Sources: LinkedIn et site web de Cain Lamarre

Le bureau de Montréal de Cain Lamarre accueille ainsi Me Stéphanie Destrempes en tant que nouvelle associée. Barreau 2008, Me Destrempes est spécialisée en franchise et en droit commercial.Elle s’était jointe à Lavery en 2015, et en était devenue l’une des associés en 2021. Elle a commencé sa carrière chez Therrien Couture, à St-Hyacinthe, où elle fût d’abord stagiaire, puis avocate.Barreau 2008, Stéphanie Destrempes est une membre active du Conseil Québécois de la Franchise et de plusieurs organisations. Sa pratique l’amène à représenter des franchiseurs et des distributeurs de diverses industries, intervenant notamment au niveau de la gestion, de l’expansion et de la restructuration de réseaux de franchises.Elle est de la promotion 2006 de l’Université de Montréal. Elle publie de nombreux textes de référence juridique sur le droit de la franchise et intervient souvent à titre de conférencière sur la question.Quant à Me Joannie Corriveau , elle vient de gonfler les rangs du groupe Droit des personnes et de la famille et litige dans les bureaux de Québec de Cain Lamarre.La Barreau 2013 a commencé sa pratique à Montréal, avec des cabinets où elle s’occupait principalement de litige civil et commercial. Elle s’est lancée à son compte en 2017, d’abord à Montréal, puis dans la région de Charlevoix, à Baie-St-Paul, où elle pratiquait encore tout récemment.Elle compte d’ailleurs continuer d’y offrir ses services de proximité depuis son nouveau bureau de Québec.Diplômée de l’Université de Montréal en 2012, elle a également complété un baccalauréat en administration des affaires à HEC avant de se lancer en droit.