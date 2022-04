Source: Shutterstock

Le Tribunal administratif du travail s’est rangé de son côté et force son ancien employeur à l’indemniser. Le Bar le Charleroi devra verser àl’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé son congédiement du 22 mai 2019, le tout avec intérêt, à compter du dépôt de la plainte.L’établissement a retiré au serveur l’un de ses trois quarts de travail hebdomadaires, celui du mercredi. Selon lui, ça représentait 50 % de sa paie.Ce dernier prétend que la propriétaire du bar,, lui a dit qu’il était trop vieux et qu’elle préférait mettre à l’horaire une jeune serveuse pour augmenter les ventes.L’employeur, lui, plaidait qu’il n'avait jamais congédié Bourgeois et que la modification à son horaire de travail était nécessaire parce que ses ventes n’étaient pas satisfaisantes. Une serveuse plus performante a donc pris sa place les mercredis soirs.« Désemparé et mécontent », Pierre Bourgeois a fini par démissionner en octobre 2019. Il a ensuite déposé une plainte au Tribunal administratif du travail pour ce qu’il considère comme un congédiement déguisé.Me, de Pineault Avocats CNESST, représentait M. Bourgeois dans cette affaire. Nathalie Ma, de son côté, se représentait seule.La jugeaffirme dans son jugement du 7 avril que la modification imposée à l’horaire de Pierre Bourgeois violait son contrat de travail. La propriétaire du Bar le Charleroi n’a pas respecté la marche à suivre. Elle aurait dû faire part de son insatisfaction à l’employé et lui donner une chance de corriger la situation. Elle aurait aussi dû le prévenir du risque de perdre des heures s’il ne s’améliorait pas.Le Tribunal administratif du travail a donc annulé le congédiement de Pierre Bourgeois, tout en écartant l’option de le réintégrer dans son ancien emploi, ce que le plaignant voulait éviter.