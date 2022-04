Me Antoine Aylwin. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Julien Beaulieu. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Catherine Bourget. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Stéphane Duranleau. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Sylvie Harvey. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Elhadji Madiara Niang. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Neil Gary Oberman. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Nathalie Lavigne. Source: Site web du Barreau du Québec

Cinq postes sont à pourvoir au conseil d’administration du Barreau du Québec lors de ces élections 2022.Il y aura forcément des déçus puisque huit avocats se sont déclarés candidats pour occuper un de ces cinq postes.Me Antoine Aylwin est avocat en litige civil et administratif chez Fasken. Il est spécialisé dans les de la protection des renseignements personnels, de l’accès à l’information, de la réglementation économique des marchés agricoles et du droit des successions. Ce barreau 2003 a été administrateur du Barreau durant cinq ans, dont deux ans comme vice-président. Ce candidat à un poste d’administrateur membre du Barreau de Montréal entend faciliter l’intégration des technologies par les avocats. Il souhaite que le Barreau fasse la promotion de l’éducation juridique pour tous. Le candidat compte appuyer le développement de la clinique juridique de l’École du Barreau et d’entériner la réforme du statut des avocats retraités.Me Julien Beaulieu est procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) depuis 2016. Il est resté marqué par son stage au Tribunal pénal international (TPI) pour l’Ex-Yougoslavie. Ce barreau 2012 a ensuite pratiqué en cabinet privé et comme avocat en entreprise. Il est vice-président du Barreau du Québec depuis le 1er juin 2021. Ce candidat à un poste d’administrateur membre du Barreau de Montréal souhaite que les justiciables aient accès à un système de justice moderne et équitable, avec un accompagnement des avocats dans leur virage technologique. Il souhaite faire davantage connaître les initiatives prises pour accompagner les avocats en matière de santé mentale.Me Catherine Bourget est avocate associée en litige chez Langlois. Elle exerce principalement dans le domaine du droit des assurances et de la responsabilité civile et professionnelle. Membre du barreau depuis 2014, a siégé au conseil d’administration du Jeune Barreau de Québec durant trois ans. Cette candidate à un poste d’administrateur membre du Barreau de Québec souhaite développer la prévention en matière de bien-être psychologique, en permettant un meilleur équilibre dans le travail des avocats et en soutenant le recours à des outils accessibles. Elle compte s’engager dans la modernisation de la justice. Elle entend aussi participer à une réflexion du Barreau en matière de saines pratiques environnementales.Me Stéphane Duranleau dirige le cabinet Avocat d’Affaires Duranleau. Il est arbitre accrédité depuis 2020. Il a été administrateur du Barreau du Québec durant deux années. Comme candidat à un poste d’administrateur membre du Barreau de Longueuil, l’avocat souhaite soutenir les avocats dans leur pratique par des mesures de support du bien-être psychologique, contre le harcèlement et les violences à caractère sexuel, et par le mentorat dans l’ensemble du Québec en mobilisant les avocats à la retraite. Me Duranleau souhaite aussi mieux informer les avocats et les jeunes membres sur les besoins du marché et les meilleures pratiques. Il est partisan de l’organisation d’États généraux sur la justice au Québec.Me Sylvie Harvey est avocate en droit familial et médiatrice familiale chez Chabot. Ce Barreau 1994 a été successivement présidente du Jeune Barreau de Longueuil, Bâtonnière du Barreau de Longueuil, présidente du Comité sur les femmes dans la profession du Barreau du Québec. L’avocate a enseigné durant onze années à l’École du Barreau. Cette candidate à un poste d’administrateur membre du Barreau de Longueuil souhaite s’impliquer, notamment en étant au plus près du terrain, sans présenter d’objectifs particuliers dans sa candidature.Me Elhadji Madiara Niang est avocat en droit de l’immigration, en droit des technologies de l’information, ainsi qu’en litige civil, chez Bouchard + Avocats. Il est président de l’Association de la sécurité de l’information du Québec depuis 2015. Ce barreau 2015 enseigne à l’Université Laval, où il offre un cours portant sur le cadre légal et réglementaire de la sécurité de l’information au Québec, Canada et à l’international. Ce candidat à un poste d’administrateur membre du Barreau de Québec entend appuyer la transformation numérique de la justice. Pour cela, il est prêt à conseiller le Barreau sur les enjeux de la cybersécurité dans la dématérialisation des procédures judiciaires, à veiller à la cybersécurité des avocats, et à développer la formation des avocats.Me Neil Gary Oberman est avocat associé dans le groupe des litiges commerciaux chez Spiegel Sohmer. Il est médiateur accrédité. Ce barreau 1995 s’est impliqué dans plusieurs comités du Barreau du Québec. Ce candidat à un poste d’administrateur membre du Barreau de Montréal souhaite apporter une diversité d’idées au conseil d’administration du Barreau. Il veut s’assurer de l’accessibilité de la justice pour tous, promouvoir le bien-être de tous les participants au système juridique.Me Nathalie Lavigne a été élue par acclamation au poste d’administrateur membre du Barreau de Mauricie. Elle est directrice générale du Centre communautaire juridique de la Mauricie-Bois-Francs.