Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette. Source: Archives

Estimant « primordial de soutenir le travail des organismes qui fournissent des services d'information juridique et d'accompagnement », le ministre de la Justicea annoncé l’octroi de plusieurs subventions dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.On veut ainsi soutenir une quinzaine de projets pour l’année en cours en privilégiant l'accès à la justice pour les personnes vulnérables, les programmes de justice participative, et le soutien aux personnes non représentées dans le processus judiciaire.Le Centre de justice GoodOwl, les Cliniques juridiques du Mile-End et de Montréal-Nord, ainsi que Juripop, sont au nombre des bénéficiaires de subventions.L’accès à la justice en santé mentale en Gaspésie, l’information juridique pour les femmes victimes de violence à Montréal-Nord, l’accès à la justice pour la communauté LGBTQ+ dans les Laurentides, l'autoreprésentation et la médiation sont parmi les autres initiatives financées par Québec.Invoquant la pression créée par le contexte pandémique sur plusieurs organismes, le ministre de la Justice dit avoir constaté une augmentation de la demande pour les services offerts par les intervenants de première ligne.« Nous tenons à souligner le travail et la résilience des organismes qui ont su s'adapter à la crise et répondre, malgré tout, aux besoins de la population », affirme le ministre Jolin-Barrette.Les enveloppes ne dépassent pas 50 000 dollars par projet.La liste complète des 15 projets financés est disponible ici