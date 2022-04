Le procès en diffamation que Johnny Depp intente à son ex-femme Amber Heard a débuté jeudi. Source: Radio-Canada/GETTY IMAGES

Amber Heard soutient que Johnny Depp lui a infligé « des violences physiques et sexuelles constantes ». Source: Radio-Canada/AFP/EVELYN HOCKSTEIN

Dans le procès en diffamation qu'il intente à son ex-femmea campé cette semaine un rôle qu'il connaît bien : celui de la vedette.Durant trois jours, l'acteur a cherché, en tant que témoin, à convaincre le jury que les allégations de violences conjugales portées contre lui étaient fausses et lui avaient surtout coûté sa carrière.Les avocats de l'actrice de 36 ans ont noyé Johnny Depp, 58 ans, de questions sur son passif d'abus de drogues et d'alcool dans l'idée de saper sa crédibilité. Des séquences ont été retransmises en direct sur des chaînes d'information américaines friandes des détails révélés.Le « pirate des Caraïbes » a gardé son calme durant ce contre-interrogatoire mais a eu quelques éclats de colère.Pressé par, l'avocat de son ex-épouse, de répondre « oui ou non » à une simple question, Johnny Depp a rétorqué que « rien n'était simple dans ce dossier ».La vedette hollywoodienne s'est rapidement familiarisée avec les passes d'armes entre avocates et avocats qui se sont constamment interrompus, son équipe accusant la défense de ne se baser que sur des rumeurs.« Je crois que ce sont des ouï-dire », a commenté Johnny Depp à propos de ses propres déclarations, ce qui a provoqué les rires dans la salle d'audience, où se trouvaient quelques admirateurs de l'acteur.Bagues argentées aux doigts, Johnny Depp s'est présenté au tribunal de Fairfax, près de la capitale américaine, les cheveux tirés en catogan, laissant voir ses boucles d'oreilles.Au fil des jours, il a opté pour des costumes trois pièces, arrivant jeudi dans un ensemble intégralement noir.Amber Heard, qui a joué dans les grosses productions hollywoodiennes Justice League et Aquaman, a choisi des ensembles pantalons en coiffant chaque jour différemment ses longs cheveux blonds.Elle est restée le plus souvent impassible en écoutant le témoignage de Johnny Depp, chuchotant à l'oreille de ses avocats et prenant des notes.Toutefois, elle est apparue émue lors de la projection d'une vidéo qu'elle avait filmée à l'insu de son mari de l'époque, qu'on voit violemment claquer des portes de placards de cuisine avant de se servir un grand verre de vin.Née au Texas, l'actrice a aussi semblé être bouleversée quand ses avocats ont diffusé un enregistrement audio dans lequel on l'entend supplier Johnny Depp de ne pas se couper avec un couteau.L'équipe d'avocats d'Amber Heard a affirmé qu'il pouvait devenir un « monstre », physiquement et sexuellement violent, quand il était saoul ou sous l'emprise de drogues.Ils l'ont donc longuement interrogé sur sa consommation de substances illicites.À propos de ses virées avec la vedette controversée du rock, Johnny Depp a répondu qu'ils avaient « bu ensemble » et « pris de la cocaïne ensemble peut-être deux ou trois fois ».Dans un message envoyé à un autre de ses amis, il racontait être sur le point de monter dans un avion en « n'ayant pas mangé depuis des jours, bu la moitié d'une bouteille de whisky, deux de champagne, 1000 cocktails vodka-Red Bull, et pris des pilules. »Ces heures d'audience ont égrené plus de détails sur la vie de célébrités qu'il n'en faudrait pour remplir un magazine à sensation.Johnny Depp a admis devant le jury qu'il soupçonnait l'acteurd'avoir eu une aventure avec sa femme.Il a aussi raconté combien Amber Heard était jalouse du tatouage « Winona Forever » qu'il s'était fait faire sur le bras droit, souvenir de l'époque où il était en couple avec l'actricePour apaiser cette jalousie, Johnny Depp a fait gommer les deux dernières lettres du prénom, transformant son ancienne déclaration d'amour en blague argotique, Wino Forever, équivalant à « alcoolique pour toujours » en français.La cour a aussi pu lire des messages dans lesquels Johnny Depp traite Amber Heard de « sale pute » et, mère de ses deux enfants, d'« extorqueuse française ».La relation toxique entre ces vedettes, mariées pendant deux ans, a été étalée au grand jour, car le procès se focalise sur les allégations de violences dont elles s'accusent mutuellement.Johnny Depp poursuit Amber Heard en diffamation et lui réclame 50 millions de dollars à la suite d'une tribune qu'elle a fait publier dans le Washington Post en 2018.Dans ce texte, elle ne le citait pas nommément, mais elle évoquait les accusations de violences conjugales qu'elle avait portées contre son mari en 2016.Amber Heard a rétorqué par une plainte en exigeant de son côté 100 millions de dollars, assurant qu'il lui avait infligé « des violences physiques et sexuelles constantes ».Le procès reprendra lundi.