Sur Benchmark



La firme Benchmark Litigation effectue une veille mondiale du développement des cabinets juridiques. Elle publie différents classements, comme le 40 & Under Hot List, le classement Future Vedette, Litigation Star, ou encore le Top 50 Women in Litigation.



La firme de classement Benchmark Litigation a dévoilé son classement des 50 meilleurs plaideurs au pays dans le Top 50 Trial Lawyers in Canada. Droit-inc vous présente les huit avocats du Québec - dont une seule femme - présents dans le prestigieux classement.Elle est associée du cabinet Norton Rose Fulbright, qui s’occupe principalement des litiges sur les questions commerciales, les sociétés et les valeurs mobilières.« Depuis le début de ma pratique, je suis privilégiée de pouvoir compter sur des mentors, collègues et ami.e.s au sein de l’équipe formidable du groupe Litiges de Norton Rose et cette accolade leur revient tout autant », a commenté l’avocate.La Barreau 1994 se retrouve également dans le classement du Top 50 Women in Litigation de la firme de classement. Sophie Melchers plaide notamment dans le cadre d'enquêtes effectuées par l'Autorité des marchés financiers et devant le Tribunal administratif des marchés financiers ainsi que les tribunaux pénaux en défense de procédures intentées par l'Autorité.L’associé et co-fondateur du cabinet IMK, Barreau 1989, se démarque pour ses plaidoiries.« Je suis honoré d’avoir été inclus dans un groupe de tellement d’excellents avocats », commente le spécialiste en litige des affaires et en droit constitutionnel et administratif.Me Mitchell a plaidé devant la Cour suprême du Canada, et a été désigné amicus curiae par la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada.Le classement souligne également le travail de l’associé pour la boutique de litige Woods depuis 2006. L’année dernière, Me Ouellet a été nommé Trial Lawyer of the Year au Canada aux Benchmark Litigation Awards, une première pour un avocat québécois.Ce Barreau 1999 est reconnu pour ses plaidoiries en litige commercial, civil et en litige de droit des sociétés.Le chef national des affaires du groupe Litige commercial du cabinet Borden Ladner Gervais se voit aussi nommé parmi les meilleurs plaideurs du Québec.Le Barreau 1998 se spécialise en litige civil et commercial, et a été membre des comités parlementaires de l’Assemblée nationale chargés de la réforme du Code de procédure civile du Québec. Une belle nouvelle pour l’avocat qui vient d’accueillir son deuxième enfant!Le classement compte également dans ses rangs l’un des associés fondateurs de Renno & Vathilakis.« C’est une superbe reconnaissance et je suis honoré que clients et collègues soient d’avis que je mérite une place dans un palmarès si prestigieux. La quasi-totalité du crédit revient par ailleurs à notre extraordinaire équipe d’avocats, de parajuristes et d’adjointes. Ils me font bien paraître », commente par courriel le Barreau 2002 et nouveau papa.Me Renno plaide dans des cas d'actions collectives, de litiges commerciaux, de litiges relatifs au franchisage et à la distribution, de conflits entre actionnaires, de faillites et d'insolvabilité, et de litiges afférant au droit de la concurrence, au droit constitutionnel, au droit privé, au droit du travail et aux lois en matière de valeurs mobilières.Il est aussi le fondateur et rédacteur en chef du blogue À bon droit, et enseigne depuis 2017 la procédure civile au programme de common law de l’Université de Montréal.L’associé du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg se retrouve lui aussi dans le classement. Le Barreau 1979 est spécialiste en litige commercial et cumule des dizaines d’années de plaidoiries devant la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec, ainsi que devant la Cour suprême du Canada.Me Brock est également cofondateur de la Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de cellules souches et membre du conseil d'administration du Réseau de médecine régénératrice et de thérapie cellulaire, en plus d’être photographe et auteur.Le Barreau du Québec 1976 et de l'Ontario 1983, est expert en fiscalité, droit des sociétés, droit criminel, droit constitutionnel et droit de l’environnement. Il s’est illustré dans sa carrière en représentant des actions collectives et en plaidant devant la Cour canadienne de l’impôt. Il a d’ailleurs reçu la médaille de la Cour canadienne de l’impôt en 2014.« Guy et Bill sont très fiers de faire partie du palmarès Benchmark des 50 meilleurs plaideurs au Canada. Cette distinction est emblématique de la force de l’équipe de litige de Davies à Montréal avec qui ils collaborent étroitement au quotidien », a réagi le cabinet.On retrouve finalement dans ce classement des vedettes de la plaidoirie, l’associé du cabinet Stikeman Elliott, Éric Mongeau. Me Mongeau, Barreau 1992, est chef du groupe Litige et règlement de différends à Montréal.Il plaide autant devant les tribunaux civils qu’à la Cour suprême du Canada, mais aussi devant les tribunaux administratifs et d’arbitrage. Il se spécialise en litige commercial dans les domaines de l’énergie, du transport, des télécommunications, et de la construction. Il plaide aussi dans des affaires relatives au droit administratif et au droit de la diffamation.Au cours de sa carrière, il a formé des avocats travaillant au Bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda, sous l'égide de l'ONU.