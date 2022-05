Me Anthony Hemond, Me Daniel-Nicolas El Khoury, Me Renaud Gravel . Source: BLG

Borden Ladner Gervais compte de nouveaux avocats dans ses rangs.etintègrent l’équipe Respect de la vie privée du cabinet à Montréal.L’associée, qui codirige le groupe en question, se dit ravie d’accueillir de nouveaux membres au sein de son équipe.Me Hemond, qui a commencé sa carrière à l’Union des consommateurs, se spécialise dans le domaine du respect de la vie privée et de la protection des renseignements personnels.Avant de rejoindre le cabinet, il a été conseiller juridique senior pour Air Canada, la conseillant sur la gestion des renseignements personnels au niveau international, impliqué dans les programmes en lien avec la pandémie, et soutenant les équipes de conformité, des approvisionnements, ainsi que de cybersécurité. Il a également été conseiller juridique senior pour Québecor entre mai 2014 et novembre 2018.Barreau 2008, il a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal., pour sa part, a quitté l’entreprise française OVHcloud où il a travaillé entre mars 2021 et avril 2022, un fournisseur international de services infonuagiques, pour lequel il supervisait les activités au Canada.Me El Khoury, qui se spécialise en droit de la vie privée et des technologies, il offre des conseils sur la conformité réglementaire en matière de protection de la vie privée, la gestion des fuites de données et la gouvernance de l’information.Barreau 2018, il a complété sa formation en droit à l’Université de Sherbrooke.À ces embauches, qui sont survenues en mars et avril dernier, il convient de mentionner l’arrivée de, qui intègre les départements de litiges et de droit des assurances de BLG.Celui qui se dit « enthousiaste » de commencer ce nouveau défi vient de quitter Lavery, où il a passé les quatre dernières années.Bachelier en droit à l’UQAM, Me Gravel a complété son stage chez Lavery en août 2020. Il a été étudiant en droit pour le cabinet entre mai 2018 et février 2020.