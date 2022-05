Me Danny Galarneau, Andreea Norocel et Me Jean-Nicolas Delage Sources: Fasken et LinkedIn

Source: Site web Norton Rose Fulbright

Mes Sébastien Laprise et Jean-Benoît Pouliot Source: langlois.ca

Me Sue Wang. Source: robic.ca

Entre des formations et une nomination : c’est ce à quoi ressemblent les nouvelles des bureaux de la semaine.Tour d’horizon.La 18e édition du Bal de la Saint-Valentin de la Fondation Jeunes en tête a eu lieu le jeudi 28 avril dernier. L’associée et avocate, Nathalie Gagnon, a assisté à cet événement en compagnie d'Éric Bujold, président de la Banque Nationale Gestion privée 1859. Ils étaient tous deux présents à titre de coprésidents d’honneur pour la soirée.Depuis 2004, le Bal de la Saint-Valentin réunit plusieurs personnalités du milieu des affaires montréalais qui souhaitent exprimer leur soutien aux jeunes pour la cause de la santé mentale.Le 26 mai prochain,de Fasken sera aux côtés d'pour discuter des nouvelles règles fédérales de divulgation obligatoire des opérations à signaler en matière fiscale ainsi que des règles provinciales entrées en vigueur en 2021.Cette formation est présentée par l’Association du Barreau canadien, Division du Québec.Ajoutons à cet événement la prochaine édition d’Effervescence, le rendez-vous du futur des sciences de la vie qui aura lieu le 10, 11 et 12 mai prochains.sera présent pour y parler d'innovation ouverte et de propriété intellectuelle, le 10 mai.Norton Rose Fulbright a mis à jour la semaine dernière son blogue Deal Law Wire, qui offre un contenu en anglais et en français portant sur les actualités juridiques et tendances commerciales concernant les fusions et acquisitions au Canada et ailleurs.Avec 160 avocats, le cabinet tente d’analyser des opérations transfrontalières et les enjeux touchant au droit des sociétés.Les associésetont à nouveau prêté leur plume au livre Contrats des organismes - Manuel sur les meilleures stratégies , qui a été publié pour la première fois en 2016.Ce guide décisionnel contribue à la mise en œuvre des meilleures pratiques et stratégies contractuelles d’un point de vue gouvernemental. Il s’adresse aux juristes, gestionnaires en approvisionnement et acheteurs.Le cabinet confirme la nomination de l’une de ses avocates,, au sein du conseil d’administration de BIXI Montréal.« Nous sommes persuadés qu'elle sera d'une aide précieuse dans nos dossiers d'innovation et qu'elle influencera positivement le futur de BIXI », indique le conseil d’administration de l’organisme.Avocate spécialisée en droit des affaires, elle s'occupe principalement de fusions, d'acquisitions et de réorganisations corporatives, ainsi que de financements d'entreprises.Me Wang accompagne également des entreprises en démarrage au niveau de leurs enjeux juridiques et s'implique dans des organisations professionnelles et culturelles de Montréal.