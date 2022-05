Mes Jeremy Wisniewski et Dany Montpetit. Source: ljt.ca

L’expression d’une pierre deux coups collent bien à la peau de LJT Avocats. Le cabinet montréalais, fondé il y a une quarantaine d'années, accueille deux nouveaux avocats parmi ses associés,et. Les deux comparses travaillent chez LJT depuis respectivement 2016 et 2017.Ces nominations portent à vingt-deux le nombre d’associés de LJT, selon les informations de son site internet. Le nombre de femmes demeure inchangé, à cinq.Me Wisniewski, qui souligne cette année sa vingtième année de pratique, accède pour la seconde fois de sa carrière à la direction d’un cabinet. Il a été associé auprès du défunt cabinet Heenan Blaikie entre 2010 et 2014. Sans dire qu’il « convoitait » un tel poste, le Barreau 2002 se dit heureux de réaccéder à de telles fonctions.« Je suis chez LJT Avocats depuis plusieurs années. Il était temps pour moi de penser à l’avenir. Je suis très content qu’on me propose le partnership au bureau », confie-t-il à Droit-Inc.Il considère aussi que cette annonce confirme son appartenance au cabinet, une perspective qui l’enthousiasme en raison des « jeunes » qu’il dit côtoyer chez LJT.« La relève, qui est en soutien aux associés, est vraiment fantastique. Quand je parle des jeunes, je parle des avocats, mais aussi de l’équipe administrative, qui est elle aussi très dynamique. »Jeremy Wisniewski pratique en matière d’arbitrage et de litige commercial, notamment en matière de disputes entre actionnaires, d’inexécution de contrats, de construction, de responsabilité professionnelle et de responsabilité du fabricant.Sa pratique se concentre également sur les litiges transfrontaliers qui incluent des questions de droit international privé et de compétence territoriale.Me Montpetit, qui exerce en fiscalité, croit de son côté que sa nomination l’aidera à développer ce « secteur d’activité ». Le Barreau 2012 travaille principalement auprès de propriétaires de PME, dont des pharmaciens propriétaires et des propriétaires de compagnie dans le domaine de la construction.« J’ai déjà une petite équipe, mais j’espère qu’elle continuera de croître pour que nous puissions traiter plus de dossiers et étendre la clientèle du cabinet », indique l’avocat de 33 ans.Dany Montpetit a fait ses études en droit à l'Université de Montréal. Il a complété une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke en 2017.