Source: Shutterstock

Un nouvel appel de candidatures à été lancé par le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette.Deux postes doivent être pourvus, dont un à la Cour du Québec, et un autre comme juge de paix magistrat.Un premier poste vise à combler un siège à la Cour du Québec, Chambre civile, avec résidence à Montréal ou dans le voisinage immédiat.« La personne sera appelée à siéger dans le district judiciaire de Montréal. La personne doit maîtriser la langue anglaise », indique l’appel de candidatures.En outre, un poste de de juge de paix magistrat est ouvert à Trois-Rivières, avec résidence dans la région immédiate.« La personne sera appelée à siéger dans les districts judiciaires d'Arthabaska, de Saint-Maurice et de Trois-Rivières. La personne doit maîtriser la langue anglaise », peut-on lire dans l’appel de candidatures.On précise également que les tâches des juges de paix magistrats sont décrites à l’annexe V de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Ces tâches peuvent survenir en personne ou à distance, le jour, le soir, la nuit ou la fin de semaine, selon un horaire établi, et les demandes peuvent émaner de l’ensemble du territoire québécois.Le ministre de la Justice rappelle que pour être admissibles, les candidatures doivent être soumises par des hommes ou des femmes qui ont exercé leur profession pendant au moins 10 ans, inscrits au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec.Tant pour la Cour du Québec que pour le poste de juge de paix magistrat, la candidature doit être faite par écrit au plus tard le 17 juin et soumise au Secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge.Le formulaire de candidature est disponible ici Le nom des candidats à un poste de juge est confidentiel, et les candidats doivent s’engager à suivre le programme de perfectionnement sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale établi par le Conseil de la magistrature.Pour chacun des concours, le comité de sélection est composé de cinq personnes nommées par le ministre, dont la juge en chef de la Cour du Québec, deux personnes désignées par le Barreau du Québec et deux personnes qui ne sont ni juges, ni membres du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, désignées par l’Office des professions du Québec.Les candidatures sont évaluées en tenant compte notamment des qualités personnelles et intellectuelles, de l’intégrité, des connaissances et de l’expérience générale, ainsi que le degré de connaissances juridiques et son expérience dans les domaines du droit dans lesquels il faudra siéger, ainsi ainsi que le degré de conscience du candidat à l'égard des réalités sociales et la reconnaissance par la communauté juridique des qualités et des compétences du candidat.