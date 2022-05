Me Brigitte Garceau. Source: Robinson Sheppard Shapiro

Jonathan Pierre-Étienne. Source: Université de Montréal

David Ettedgui. Source: LinkedIn

Barreau de Montréal : les élus sont…Au terme de l’élection qui s’est déroulée du 25 au 28 avril, c’est, associée du cabinet Robinson Sheppard Shapiro, qui sort gagnante. L’avocate, qui se consacre au droit de la famille depuis 30 ans, a récolté 701 votes. Elle a une expérience particulière dans les cas complexes présentant des aspects multi-juridictionnels ou internationaux.C’est parce qu’elle a « à cœur l’avancement de notre profession et de la relève, et l’importance de s’entraider » que l’avocate se présentait pour le poste de conseillère.Avec 699 votes,la suit de près. Après un passage en pratique privée en responsabilité médicale et professionnelle chez Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l, la Barreau 2009 a intégré le bureau du Procureur général du Québec à titre d’avocate plaidante en 2012. Elle est depuis 2017 procureure aux poursuites criminelles et pénales pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec à Montréal.complète le trio. Ce dernier a reçu 682 votes. L’associé du cabinet Grondin Savarese exerce principalement en litige civil et commercial ainsi qu’en faillite et insolvabilité. Le Barreau 2013 est aussi un ancien joueur élite de football américain, qui a évolué au Canada et aux États-Unis.« Depuis mes débuts dans la profession, je suis impliqué tant au Jeune Barreau que dans les comités du Barreau de Montréal. J’ai été président du Jeune Barreau de Montréal en 2018-2019 », souligne celui qui a aussi siégé comme conseiller du Barreau de Montréal à titre de secrétaire et représentant Jeune de 2019-2021.Au total, il y a eu 1725 votants sur les 16 190 admissibles, ce qui représente un peu plus de 10 % des membres du Barreau de Montréal.Les nouveaux conseillers se joindront aux candidats élus sans opposition. Pour un mandat d’un an,siégera comme bâtonnière etagira comme premier conseiller.Toujours pour un an,sera de son côté trésorière, alors quedevient secrétaire et queest nommée représentante du Jeune Barreau de Montréal.La conseillère anglophonerestera pour sa part en poste durant deux ans.etentameront pour leur part la deuxième année de leur mandat de deux ans.