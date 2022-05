Me Alex Lévesque. Source: duntonrainville.com

Me Félix Thibault-Vanasse. Source: duntonrainville.com

Mes Martin Rondeau et Christian Albert. Source: duntonrainville.com

Mes Philippe Maltais et Audrey Gosselin-Latour. Source: duntonrainville.com

Le plaideur Me Alex Lévesque accède donc à l’association du cabinet comptant une centaine d’avocats.Issu de la promotion 2013 en droit de l’UQAM, Me Lévesque pratique en droit de la construction, municipal et commercial, de même qu’en litige civil et commercial. Il représente des entrepreneurs et des municipalités.Parmi les compétences qui lui permettent de bonifier sa pratique, Me Lévesque a travaillé en marketing, en plus d’avoir une formation en relations publiques, ce qui l’amène à pouvoir intégrer les enjeux communicationnels complexes auxquels font face les entreprises à ses interventions.Le Barreau 2015 est également chargé de cours en droit de la construction à l’École de technologie supérieure. Auparavant, il dispensait des cours aux futurs détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.« Je suis très heureux pour lui qu’il ait franchi une étape importante dans sa carrière de juriste en accédant au statut d’associé chez Dunton Rainville », souligne Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction.Quant à Alex Lévesque, il dit avoir « la ferme intention de continuer à contribuer concrètement à l’atteinte des objectifs d’affaires du cabinet et à ceux de tous mes clients ».L’annonce vient conclure un mois de mars particulièrement occupé pour le cabinet, qui a procédé à plusieurs nominations dans les dernières semaines.Récemment, le cabinet confimait l’embauche d’un de ses stagiaires, Me Félix Thibault-Vanasse . Le Barreau 2022, diplômé de l’Université de Sherbrooke en 2020, pratique en droit municipal et en litige civil et commercial.Quelques jours auparavant, c’était le bureau de Joliette qui annonçait l’arrivée de nouvelles recrues.D’abord, l’ex-maire de Saint-Jean-de-Matha Me Martin Rondeau a décidé de joindre les rangs de Dunton Rainville pour poursuivre sa carrière de juriste. Le Barreau 1989 a pratiqué en droit contractuel et en responsabilité civile dans la région de Lanaudière au cours des 30 dernières années. Son expérience de maire lui a permis en outre d’acquérir des compétences dans le domaine municipal.Quant à Me Christian Albert , il s’est joint à l’équipe de litige du bureau de Joliette après avoir pratiqué comme professionnel indépendant. Le Barreau 1998 compte plus de 20 ans de pratique en litige civil, commercial et pénal.Les derniers jours de février ont été également très occupé pour le cabinet. L’équipe de Sherbrooke de Dunton Rainville a ainsi recruté Me Philippe Maltais , qui œuvre principalement en litige civil et commercial, en droit des affaires et en droit immobilier, Le Barreau 2020 est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke.Le cabinet Dunton Rainville de Saint-Jérome accueillait pour sa part Me Audrey Gosselin-Latour , qui exerce principalement en droit de la famille ainsi qu’en litige civil et commercial. La Barreau 2019 est diplômée de l’Université de Sherbrooke.