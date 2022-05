BCF Avocats d’affaires

Découvrez les plus récentes nouvelles des bureaux, histoire d’en apprendre davantage sur les actualités, petites et grandes, des cabinets.Le 25 mai prochain, l’avocat-conseil en droit de l’environnement Jean Piette, en collaboration avec le Conseil Patronal de l'Environnement du Québec (CPEQ), donnera une formation sur la responsabilité des administrateurs et dirigeants d’entreprise en matière d’environnement à la lumière de la jurisprudence récente.Il présentera le cadre législatif et réglementaire du régime de responsabilité environnementale des administrateurs et dirigeants d’entreprise.Le cabinet BCF Avocats d’affaires a aussi souligné la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. « BCF tient à exprimer sa solidarité envers la communauté LGBTQ+ et à rappeler l’importance de promouvoir un milieu de travail respectueux, inclusif et exempt de toute discrimination », soutien le cabinet.L’ancienne juge à la Cour suprême,, a reçu la semaine dernière le Prix de distinction de la Toronto Lawyers Association pour sa contribution exceptionnelle à la profession juridique.Avocate-conseil principale chez BLG à Montréal, Mme Arbour a été Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et procureure en chef des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda.L’an dernier, elle a été choisie pour diriger un examen indépendant sur le harcèlement et l’inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes.Notons, enfin, que BLG a accueilli la semaine dernière ses étudiants d’été pour l’année 2022.Source : Borden Ladner Gervais / LinkedInC’est la fin de semaine dernière que l’équipe de Cain Lamarre, après plus de 2 ans d’absence, a tenu sa grande rencontre annuelle, réunissant ses 240 professionnels venus de partout au Québec.Sous le thème « Ensemble », ils ont pu se réunir dans le cadre de différentes activités au Club Med Québec Charlevoix.L’équipe de droit des transports de Cain Lamarre s’est vue décerner le prix John-Burrowes, une reconnaissance décernée à une entreprise s’étant distinguée pour son apport, son implication et son engagement à l’industrie du transport de marchandises, à l’Association du camionnage du Québec.Cette année, le jury dit avoir choisi Cain Lamarre, car « (…) il s’agit d’une entreprise gouvernée par des principes directeurs solides et orientée vers ses clients et leurs besoins. Une entreprise constituée à partir d’un modèle inédit favorisant le rapprochement de sa clientèle et des gens qui la composent ».Le cabinet Fasken a présenté le Sommet sur la Colline, organisé par l’organisme Écotech Québec. L’ancien ministre libéral, aujourd’hui chez Fasken, a introduit la vice-première ministreLe cabinet Fasken a souligné le mois dernier le Mois du patrimoine asiatique, un événement qui vise à reconnaître et à célébrer l’histoire, la culture et les contributions des Canadiens d’origine asiatique.Le cabinet en a profité pour souligner ses partenariats avec des organismes comme Ascend Canada, la Fédération des avocats canadiens d’origine asiatique et l’Association du Barreau sud-asiatique de Toronto.C’est dans la même optique que Fasken a souligné, mardi dernier, la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.« Chez Fasken, nous soutenons toutes les orientations sexuelles et identités de genre. Joignez-vous à notre équipe de Travail, emploi et droits de la personne pour une discussion autour des enjeux vécus par la communauté », indique le cabinet.Lavery a accueilli dans ses rangs, partout au Québec, ses 24 étudiants en droit pour l’été 2022.Le cabinet pourra compter à Montréal sur une équipe composée deetLe bureau de Québec a accueilliet, tandis que celui de Sherbrooke a reçuetÀ Trois-Rivières, Lavery pourra compter suretSoulignons, enfin, que l’avocat, de Lavery, participera le 8 juin prochain, à l’Hôtel Le Bonne Entente de Québec, à une conférence organisée par Québec International en collaboration avec Lavery Avocats, Raymond Chabot Grant Thornton et l’entreprise manufacturière Malvern Panalytical.La conférence en question s’intitule « Les clés de la réussite d’une transformation numérique ».Le cabinet McCarthy Tétrault a souligné à son tour la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. « Le cabinet McCarthy Tétrault est engagé à promouvoir l’égalité et à lutter contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Nous prenons des mesures concrètes pour créer un milieu de travail sûr, accueillant et inclusif pour tous nos membres LGBTQ2S+ », indique le cabinet.Est-ce que votre organisation est protégée et prête à faire face à une cyberattaque ?À l’occasion de l’International Association of Privacy Professionals, les avocats de Norton Rose Fulbright,et, présenteront des conseils et outils visant à prévenir et à gérer les violations de données personnelles.Une équipe de Norton Rose Fulbright, dirigée paret, a agi pour le compte de SNC-Lavalin dans le cadre de la signature d’un accord de réparation avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales.Le DPCP a invité SNC-Lavalin, en septembre 2021, à négocier un accord de réparation au sujet des accusations qui ont été portées contre elle dans le projet de réfection du pont Jacques-Cartier. Les faits litigieux sont survenus entre 1997 et 2004.L'accord de réparation prévoit la nomination des avocatset, de Blake, à titre de surveillant indépendant pour une période de trois ans.À noter que le cabinet Norton Rose Fulbright a lui aussi souligné le Mois du patrimoine asiatique en lançant un défi de 21 jours pour combattre le racisme.Le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur a profité de la journée internationale contre l’homophobie pour créer un groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de TCJ.Ce groupe de travail devrait permettre au cabinet de mettre en place des actions concrètes pour lutter contre l’homophobie et la transphobie.