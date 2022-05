Elizabeth Tessier

Lancement de la campagne pour le don de plasma avec des représentants d’Héma-Québec au cabinet Beauvais Truchon. Crédit photo: Courtoisie.

Visuel de la campagne.

Après s’être fait remarquer récemment pour l’embauche de nouveaux avocats et d’une nouvelle directrice générale , l’ancienne avocate, le cabinet Beauvais Truchon mène à compter d’aujourd’hui une campagne aux côtés d’Héma-Québec pour sensibiliser la communauté juridique du Québec au don de plasma.« Notre cabinet est connu pour sa dimension et ses valeurs humaines. Alors, plutôt que d’encourager seulement des dons en argent, nous sommes heureux de nous associer à des causes qui constituent une manière concrète de donner au suivant et de nous impliquer dans notre communauté », indique Mme Tessier. Des membres de Beauvais Truchon participent d’ailleurs déjà aux campagnes de Centraide et au Grand Défi Pierre Lavoie, pour ne nommer que ces initiatives.Moins connu que le don du sang, aussi appelé don du sang total, le don de plasma mérite d’être encouragé pour plusieurs raisons. En premier lieu, il faut effectivement savoir que même s’il ne constitue qu’une fraction des dons réalisés par les Canadiens — 19,502 donneurs de plasma contre 118,707 donneurs de sang en 2021— les besoins sont de plus en importants et nécessitent qu’on achète pour l’instant à l’étranger la majeure partie de ses composantes.« Pourtant, dit Elizabeth Tessier, le plasma sauve de nombreuses vies. Il est utilisé pour soigner des hémorragies graves, des grands brûlés, ainsi que pour fabriquer des médicaments pour les personnes en déficit immunitaire ou aux prises avec des maladies neurologiques. Et je peux vous dire que quand on voit le témoignage d’une maman dont l’enfant a été sauvé par ce plasma, impossible de demeurer indifférent. »Qu’est-ce que le plasma sanguin? Il s’agit de la partie liquide du sang dans laquelle se trouvent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. D’une couleur jaune et non rouge, il représente 55% du sang, est formé à 90 % d’eau et est riche en protéines comme l’albumine, en coagulants, en immunoglobulines et en fibrinogène.Pour le prélever, on utilise une technique qui permet de trier les composants désirés, l’aphérèse. Le donneur est connecté à un appareil, qui sépare le plasma du sang du donneur. Ce plasma est ainsi recueilli dans un sac, tandis que le reste du sang est retourné au donneur.« Il s’agit d’un procédé totalement sécuritaire, sans douleur et qui ne prend que 45 minutes, explique Mme Tessier. Il est d’ailleurs possible de donner du plasma tous les six jours, contrairement au don du sang qui ne peut se réaliser qu’aux 56 jours. »Selon la directrice générale de Beauvais Truchon, il ne faut donc pas avoir peur de réaliser des dons de plasma. « Certains de nos employés avaient des doutes, raconte-t-elle. Mais quand on leur a expliqué ce en quoi ce don consistait, ils ont tous été enthousiastes. Je me suis moi-même inscrite hier ! »Évidemment, le cabinet Beauvais Truchon invite les membres de la communauté juridique au complet, ainsi que leurs familles et amis, à participer à la campagne que le groupe et Héma-Québec amorcent aujourd’hui et poursuivront jusqu’au 4 juin. Une page Web dédiée au don de plasma indique les modalités et les endroits où il est possible de s’inscrire.« Prenez le temps de donner du plasma. Et maintenant que vous savez que ce procédé est inoffensif et si précieux, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas devenir des donneurs ! » conclut Elizabeth Tessier, qui compte bien faire de cette campagne un rendez-vous annuel. Invitation lancée !