Me Catherine Claveau. Photo : Site web du cabinet d’avocats Saint-Paul

Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette. Source: Archives

La bâtonnière du Québectend la main au ministre de la Justice pour élaborer et mettre en place un plan d’action concret. « Nous devons envoyer un message clair aux citoyens afin de témoigner de notre engagement envers eux. »Faute de quoi, il y a un risque que certains services ne soient pas rendus, estime Me Claveau. « On s’enlise présentement et le discours véhiculé n’est pas constructif. Ça génère beaucoup d’inquiétude et d’insécurité. »Sans pointer du doigt une seule problématique, la bâtonnière du Québec admet que la sortie du juge en chef de la Cour supérieure du Québecla semaine dernière ─ ­qui qualifiait la situation de « catastrophique » ─ a mis la table.« Ça fait des années qu’on voit venir ça et les choses ne bougent pas, déplore Catherine Claveau en entrevue avec Droit-Inc. Il est temps de se tourner vers les solutions. »La bâtonnière du Québec salue certaines avancées du ministère de la Justice, notamment le grand projet de mise en œuvre de la justice numérique, mais estime qu’il faut prendre la situation davantage au sérieux. « La justice est un service essentiel au bon fonctionnement de la société et au bien-être des citoyens », et elle craint que l’essence même de cette notion ne soit présentement reléguée à l’arrière-plan.Elle continue en disant : « Les besoins ne font qu’augmenter chaque année. On craint de plus en plus que l’absence de solutions pour régler les problématiques soulevées entraîne une crise de confiance de la part du public envers les acteurs judiciaires. »Ce n’est pourtant pas la première fois que l’alarme est sonnée au sujet d’une situation qui dure depuis longtemps. Trop longtemps. Depuis plusieurs années, le Barreau demande des investissements en matière de justice au ministre des Finances et au ministre de la Justice. Mais les réponses restent « plutôt timides ».La bâtonnière du Québec croit fermement que la situation doit se régler de façon collective. « Le ministère de la Justice, le Barreau, la magistrature, les avocats : on a tous un rôle à jouer pour améliorer les choses. »Elle fait ainsi écho aux propos du ministre de la Justice , qui invitait tout le monde à faire des efforts, la Cour du Québec en tête.Le Barreau du Québec propose quelques pistes de solution pour sortir de l’impasse. Parce qu’il est difficile d’agir sans avoir les bons chiffres, il suggère d’abord de recueillir et de rendre public en continu les données afin d’identifier la nature et la gravité des problèmes.Ce processus permettait de connaître notamment la disponibilité des ressources judiciaires, l’impact de l’autoreprésentation, les disparités régionales et la complexité des dossiers. « On verrait ainsi où sont les besoins les plus criants », explique Catherine Claveau.Pour régler, du moins en partie, la pénurie de main-d’œuvre qui affecte tous les tribunaux du Québec, le Barreau du Québec pense à optimiser les pouvoirs des greffiers spéciaux, pour décharger les membres de la magistrature débordés.« Évidemment, il faut aussi combler les besoins d’interprètes judiciaires et de parajuristes », ajoute la bâtonnière.Cette dernière propose également de confier aux juristes des pouvoirs accrus en matière de règlements de différends, ainsi que de rendre la médiation obligatoire et de favoriser l’utilisation d’une plateforme technologique pour les dossiers aux petites créances.Reste à voir si l’appel du Barreau du Québec sera entendu.