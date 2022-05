Keith Wilson a participé à la banalisation de l'Holocauste en retweetant des messages qui comparaient le premier ministre canadien, Justin Trudeau, à Adolf Hitler. Source: Radio-Canada

Au plus fort de la manifestation des camionneurs à Ottawa, l'avocat albertainfaisait partie de l’équipe juridique qui représentait certains organisateurs du convoi.M. Wilson travaillait pour le compte du Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF), une organisation juridique et organisme de bienfaisance basé à Calgary.Un avocat des droits de la personne d'Ottawa estime que Keith Wilson a enfreint son code de déontologie et a porté plainte contre lui auprès du Barreau de l'Alberta.Le président du JCCF,, fait déjà l'objet d'une enquête en déontologie pour avoir fait suivre l’année dernière un juge qui entendait une cause intentée par le Centre.Dans la plainte datée du 25 février 2022 et dont Radio-Canada a obtenu copie, l'avocatreproche entre autres à Keith Wilson d'avoir publié du matériel incitant les policiers à désobéir à leur serment de respecter la loi et de veiller à son application.M. Warman cite un tweet de M. Wilson auquel celui-ci avait joint une vidéo d'une policière d'Edmonton qui appuyait les camionneurs et qui les remerciait de tenir tête aux policiers.« Aux centaines de policiers supplémentaires qui se massent maintenant à Ottawa pour faire bientôt une descente/arrêter leurs concitoyens canadiens qui protestent pour les droits de la Charte, regardez cette vidéo. Décidez de quel côté de l'histoire vous êtes. Le monde vous regarde », a écrit en anglais l'avocat Keith Wilson sur Twitter le 9 février 2022.Selon la plainte, M. Wilson aurait enfreint différents articles de son code de déontologie qui prévoient notamment qu’un avocat doit représenter son client dans le respect des lois en vigueur et encourager le public à respecter l'administration de la justice.M. Warman affirme aussi que Keith Wilson a participé à la banalisation de l'Holocauste en retweetant des messages qui comparaient le premier ministre canadien,, à, avec le mot-clic #FreeTamara (libérez Tamara), en référence à, une organisatrice du convoi qui avait été arrêtée. « Blackface » est une allusion au fait que M. Trudeau a admis s’être peint le visage en noir il y a plusieurs années.D’après la plainte, ces messages iraient à l'encontre du Code de déontologie, qui dispose entre autres que l’avocat ne doit pas, dans l’exercice de sa profession, communiquer avec qui que ce soit d’une manière offensante ou injurieuse.Pour sa part, l’avocat Keith Wilson a écrit en anglais dans un courriel en réponse à Radio-Canada : « Je suis au courant de la plainte déposée contre moi auprès du Barreau de l’Alberta par M. Warman. Étant donné que l’affaire est devant le Barreau, je ne ferai aucun commentaire à ce sujet tant que ce processus ne sera pas terminé, ou pas du tout. »Le Barreau de l’Alberta n’a pas voulu commenter, affirmant que les plaintes et les enquêtes sont confidentielles. Ces questions deviennent publiques seulement lorsqu’une plainte est envoyée en audience disciplinaire.Le fondateur et président du JCCF, l'avocat John Carpay, a admis l'année dernière qu'il avait embauché un détective privé pour épier un juge du Manitoba ainsi que des hauts fonctionnaires du gouvernement.Le juge en chef, de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, présidait alors un procès intenté par le Centre au nom d’un groupe d’églises manitobaines qui contestait les restrictions sanitaires liées à la COVID-19.Le détective avait suivi le juge jusqu'à sa résidence privée et son chalet pour voir s'il respectait les règles de santé publique.John Carpay ainsi qu’un autre avocat du JCCF s'étaient excusés en cour auprès du juge Joyal.L’Association du Barreau canadien et l’Association du Barreau du Manitoba avaient fermement dénoncé l’embauche d’un détective pour faire suivre un juge.L'avocat Richard Warman avait aussi déposé une plainte à ce sujet auprès du Barreau de l’Alberta, mais on l’avait informé que le Barreau du Manitoba était chargé de cette affaire et qu’une enquête était déjà en cours.Les agissements de M. Carpay avaient également été critiqués sans réserve par le conseil d'administration du JCCF lui-même, qui avait annoncé du même coup le départ en congé indéfini de son président, en juillet 2021.Toutefois, le mois suivant, John Carpay reprenait ses fonctions.Le Barreau du Manitoba a confirmé à Radio-Canada que l'enquête dans cette affaire se poursuit.