Andrea F. Durso n'est plus... Source: Dignity Memorial

L’ex-notaires’est éteint à l’âge de 85 ans.Andrea Durso a exercé comme notaire à Westmount durant de nombreuses années.Durant toute sa carrière professionnelle, Me Durso s’est aussi impliqué dans la communauté de Westmount, notamment au Club Rotary de Westmount pour lequel il a été bénévole pendant près d’un demi-siècle.Le notaire a pris sa retraite en 2013, après avoir transmis son étude à Me. Ce dernier était un jeune notaire quand l’associé de Me Durso, qui s’apprêtait à changer de région, l’a appelé pour lui proposer de le remplacer comme associé. Me Younanian et Me Durso travailleront côte à côte durant quatre années, avant qu’Andrea Durso prenne sa retraite.« Ma première rencontre avec Andy s’est très bien passée, se rappelle Arthur Younanian. C’était un homme simple. Nous avions une belle relation. Andy était aimé de tout le monde. »L’heure de la retraite s’approchant, Me Durso faisait en sorte de faciliter la rencontre entre sa clientèle et son associé. « Vers la fin de sa pratique, il faisait beaucoup de testaments. J'agissais comme témoin, relate Me Younanian. C’était une façon de me présenter à sa clientèle. »Une fois à la retraite, Me Durso restait accessible. « Quand j'avais une question, il était toujours disponible », salue Arthur Younanian, qui rend hommage à un notaire « bien aimé de la communauté ».Andrea Durso laisse dans le deuil son épouse Hélène Lachance, leurs trois enfants et leurs cinq petits-enfants.