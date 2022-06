Aymar Mboula Lebala. Source: CBC/Radio-Canada

C’est un litige long de six ans qui se clôt pour l’ancien détenu,. Le Tribunal des droits de la personne, qui était présidé par le juge, a octroyé 3 000 $ à l’homme qui réside aujourd’hui à Brazzaville, au Congo.M. Lebala reprochait à l’agent correctionneld’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires à son égard, dont le mot en N et le non moins glorieux « ordures noires ». M. Goulet a nié avoir employé ces insultes, mais le juge Huppé a préféré retenir le témoignage de M. Lebala.Le recours d’Aymar Mboula Lebala visait aussi une autre agente correctionnelle du Centre de détention de Rivière-des-Prairies, mais elle a été blanchie, la preuve n’ayant pas établi sa culpabilité.M. Lebala, qui réclamait 13 000 $, dont 10 000 $ en dommages moraux, a obtenu considérablement moins, ce qui n’a pas empêché le juge de souligner le caractère « méprisant » des propos tenus par M. Goulet.« Le fait que des tiers aient été témoins des événements donne une plus grande portée au dénigrement inhérent à ces propos et à l’humiliation qui en est la conséquence. Non seulement M. Lebala a-t-il été rabaissé en raison de la couleur de sa peau, mais il l’a été en présence de certains de ses codétenus », souligne le magistrat. Vincent Goulet a été condamné à verser 500 $ à titre punitif à Aymar Mboula Lebala, son risque de récidive étant faible, et étant donné qu’il réprouve l’usage de propos discriminatoires.Le reste de la somme, soit 2 500 $ en dommages moraux, doit être payée solidairement par le procureur général du Québec et M. Goulet.L’avocat de M. Goulet,de Bernard Roy, n’avait pas répondu à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes. Nous n’avons pas été en mesure de contacter M. Lebala, qui se représentait lui-même.