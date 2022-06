Vanessa Amato

L’avocate, qui a complété son stage du Barreau chez ML Avocats et Morrone Avocats, commence sa carrière chez GBV Avocats, à Montréal. Me Amato pratique en litige civil et droit de la construction.« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont supporté tout au long de mon parcours académique et au début de ma carrière professionnelle », a tenu à mentionner la principale intéressée.La Barreau 2022 a complété sa formation en droit à l’Université d’Ottawa, en plus d’avoir étudié dans le domaine des relations industrielles à l’Université McGill.Vanessa Amato a été présidente de l’Association de Droit des affaires de l’Université d’Ottawa entre juin 2019 et juin 2020. Elle a été vice-présidente de la même organisation entre septembre 2018 et juin 2019.Elle a aussi été vice-présidente aux communications de l’Association de droit immobilier.