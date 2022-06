Me Olga Farman. Source: LinkedIn

Me Lise Duquette. Source: LinkedIn

Me Gilles Touchette. Source: LinkedIn

Parmi les nominations de la semaine, le conseil des ministres a choisi une avocate pour siéger au CA de la Caisse.Meest nommée membre indépendante du conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.Ce barreau 2003 est associée directrice au bureau de Québec de Norton Rose Fulbright.Une fois admise au barreau du Québec, Me Farman a pratiqué durant dix ans chez Lavery, de Billy, où elle était associée.En 2013, elle se joint à Norton Rose Fulbright comme associée. Elle est devenue associée directrice du bureau de Québec en 2016.Me Farman est avocate du groupe droit des affaires, spécialisée en sciences de la vie et en gouvernance. Elle se dédie aux opérations sur les contrats, aux activités de sociétés, à la gouvernance d’entreprise et à la propriété intellectuelle.L’avocate s’intéresse à la négociation et à la rédaction d’ententes commerciales, au droit réglementaire et aux règles de bonne gouvernance dans le secteur de la santé. Me Farman a une connaissance approfondie de l’écosystème de la santé au Québec et au Canada. Elle oeuvre à des partenariats internationaux en matière d’essais cliniques et de biobanques.Me Olga Farman détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval. Elle a été nommée avocate émérite du Barreau du Québec en 2021.L’avocate est aussi membre du conseil d‘administration de l’assureur Beneva, ainsi que de celui du Port de Québec et du Festival d’été de Québec.Me Farman est leader à L’Effet A, une initiative qui vise à encourager l’ambition féminineLe conseil des ministres a également procédé à une nomination à la Régie de l’énergie.Meest nommée à nouveau régisseuse de la Régie de l’énergie. Elle occupe ces fonctions depuis une dizaine d’années.Barreau 1998, Me Lise Duquette a débuté comme conseillère principale aux affaires réglementaires et juridiques chez Gazoduc Trans Québec & Maritimes (Gazoduc TQM). En 2003, elle rejoint Gaz Métro en tant que conseillère principale à la gestion de la satisfaction de la clientèle.C’est en 2005 que Lise Duquette entre à la Régie de l’énergie, d’abord comme adjointe principale au président, avant d’être nommée régisseuse.Me Lise Duquette détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.Par ailleurs, Meest nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l’Association des pompiers et pompières de Saint-Hyacinthe. Ce barreau 1968 est avocat et arbitre en pratique privée.