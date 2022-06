Katherine Duchesne et Rosalie Rouillard. Source: Facebook

Les embauches se succèdent chez Robinson Sheppard Shapiro (RSS). Le cabinet souhaite ces jours-ci la bienvenue àet à, qui viennent mousser sa pratique en droit des assurances.L’avocate plaidante Katherine Duchesne a un parcours un peu inhabituel. Elle a ainsi complété son baccalauréat en droit à l’Université de Leicester, au Royaume-Uni, en 2019. De retour au pays, elle a suivi le programme d’actualisation en droit civil de l’Université de Montréal. Elle est membre du Barreau depuis février.Malgré son assermentation récente, Me Duchesne a collaboré à des dossiers de responsabilité professionnelle, plus particulièrement en défense pour des courtiers en assurances et des courtiers immobiliers.Sa pratique l’a aussi amenée à plancher sur des dossiers de responsabilité civile générale, tant en demande qu’en défense, de même qu’à des dossiers d’assurance de dommages. Elle assiste couramment des avocats seniors dans des dossiers de grande envergure.La membre du Jeune Barreau de Montréal s’intéresse particulièrement aux questions de responsabilité professionnelle et de droit disciplinaire.La co-gestionnaire du groupe,, se réjouit de son arrivée. « Katherine incarne à merveille la nouvelle génération d’avocats qui se joint à RSS. Le mariage entre leur dynamisme et la riche histoire du cabinet est des plus heureux : Katherine ne tardera pas à en faire la démonstration », dit-elle dans un communiqué.La pratique de Rosalie Rouillard se concentre de son côté sur le litige en matière d’assurance et de responsabilité civile.Même si elle n’est membre du Barreau que depuis 2021, elle possède une expérience variée. Celle-ci comprend des stages à la Cour du Québec, à l’aide juridique et dans un contentieux canadien spécialisé en gestion de portefeuilles.Avant de rejoindre les rangs de RSS, Me Rouillard a fait son stage et a pratiqué comme avocate plaidante chez Goldwater, Dubé. Son passage y a été formateur. Elle a développé plusieurs compétences, notamment en plaidoiries, en rédaction et en négociation.Marielle De Stefano l’accueille à bras ouverts. « Rosalie, à l’instar de nos récentes recrues, voit en RSS un milieu dont elle sera une partie intégrante et qu’elle contribuera à rendre encore plus performant et dynamique. RSS a vraiment le vent dans les voiles avec ces jeunes avocats! », affirme-t-elle.