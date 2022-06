Mes Jack Kermezian et Aïssatou Bathily. Source: Site web de ML Avocats

C’est l’expérience d’un athlète de haut niveau que Meapporte avec lui chez ML Avocats, en tant qu’avocat de litige civil et commercial, et de droit administratif.C’est que Me Kermezian a été patineur artistique de calibre national , représentant le Québec pendant près de 10 ans. Il a d’ailleurs été vice-champion provincial en 2015. Le Barreau 2020 a en outre complété son diplôme de droit à l’Université de Montréal tout en pratiquant le sport avec les meilleurs au pays, s’entraînant parfois jusqu’à 30 heures par semaine.Rompu aux exigences de la compétition de haut calibre, Me Kermanian a plusieurs atouts pour le « monde hautement compétitif du litige », précise le cabinet.Étudiant en droit chez Robinson Sheppard Shapiro, il a été stagiaire, puis avocat chez Litvack Dessureault, avant de passer chez ML en mai 2022.Autre histoire, autre expertise: Mea pratiqué plus de 10 ans en Europe avant d’établir ses pénates au Québec. Et ce ne fût pas n’importe quelle pratique: le droit fiscal et des affaires, qu’elle a pratiqué pour le compte d’un des Big 4 et de la plus grande banque française.Elle est titulaire de plusieurs diplômes d’études supérieures, dont un MBA avec spécialisation en stratégies fiscales, et une maîtrise en droit des affaires, à l’ESG Paris et à Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, respectivement.Depuis son arrivée au Québec, elle a ajouté d’autres cordes à son arc, complétant notamment une formation en fiscalité à HEC Montréal, pour ensuite compléter son diplôme de droit à la fac de droit de l’Université de Montréal.Elle a été admise au Barreau du Québec en 2020.