Me Yenny Vega Cárdenas. Sources: Wikipédia et site web de Eau secours

Me, qui se spécialise en droit de l’eau, est à l’origine de deux projets de loi pour permettre au fleuve Saint-Laurent d’acquérir un statut juridique.Une telle initiative est toute naturelle pour celle qui est aussi présidente de l’Observatoire international des droits de la nature.« Nous essayons de faire reconnaître le fleuve en tant qu'entité vivante, qui a des droits. Mais le fleuve est tellement vaste que cela implique de rassembler de nombreux acteurs. Donc, l'idée est de demander aux municipalités, à tous les peuples autochtones, aux organisations non gouvernementales, aux centres de recherche et aussi au gouvernement de travailler de concert pour protéger le fleuve », expliquait-elle récemment à Radio-Canada International.Ces démarches, à ce jour, ont été soutenues par une quinzaine de municipalités québécoises.Le travail de Me Cárdenas pourrait même aller encore plus loin puisque les députés, de Québec solidaire, et, du NPD, ont présenté le 5 mai dernier un projet de loi pour offrir un statut juridique au fleuve Saint-Laurent.Les deux députés ont déposé leur projet de loi à l’instigation de l'Observatoire international des droits de la nature et de l'Alliance Saint-Laurent, révèle RCI.Yenny Vega Cárdenas est docteure en droit, Eau, Ressources naturelles et environnement, complété en 2012 à l’Université de Montréal. Elle détient aussi une maîtrise en droit des affaires de la même institution.Présidente de l’Observatoire, elle occupe depuis janvier dernier le poste de conseillère à la recherche à l’Université de Sherbrooke. Elle a été chargée de cours et maître de conférences à l’Université de Montréal pendant plusieurs années.