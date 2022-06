La bâtonnière Catherine Claveau Source: Barreau du Québec

Stephen Rothstein, président de l'Association du Barreau Canadien Source: ABC

Deux publications en fin de compte similaires : la bâtonnière du Québec,, et le président de l’ABC,, ont pris la parole ces derniers jours pour déplorer le renversement de l’arrêt Roe c. Wade.La Cour suprême des États-Unis, dans une décision rendue publique vendredi dernier, a en effet renversé l’une de ses propres décisions qui offrait une protection constitutionnelle à l’avortement à l’échelle des États-Unis.« En tant que femme et citoyenne d’une société libre et démocratique, je partage la tristesse et le désarroi de millions de femmes américaines qui ont perdu une protection constitutionnelle fondamentale : la perte de pouvoir, de contrôle et de dignité sera immense », fait valoir Me Claveau sur Facebook.Catherine Claveau rappelle, dans sa publication du 25 juin dernier , que la Cour suprême du Canada a décriminalisé le droit à l’avortement en 1988 dans son arrêt R. c. Morgentaler. Le plus haut tribunal du pays avait conclu que la « criminalisation de l’avortement violait les droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »C’est ce qui pousse la Barreau 1989 à ajouter qu’il est « primordial » de lutter contre la « fragilisation » de droits constitutionnels.Dans une déclaration similaire publiée la veille, Stephen Rotstein se dit « profondément troublée » par la décision de la Cour suprême des États-Unis. La décision rendue aujourd’hui nous rappelle l’importance de continuer à lutter pour l’égalité », ajoute-t-il en rappelant les progrès obtenus avec l’arrêt R. c. Morgentaler.La publication de Catherine Claveau a suscité un peu plus d’une centaine de réactions, avec des commentaires de quelques juristes à la clé, dont l’ancienne bâtonnière de ParisCelle de Stephen Rotstein, qui est disponible sur le site de l’ABC, a voyagé sur LinkedIn en étant par exemple reprise par le vice-président de l’organisationde McCarthy Tétrault.