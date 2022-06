Pierre Lévesque. Source: Site web de la Fondation du Barreau du Québec

La Fondation du Barreau du Québec a élu les nouveaux membres de son conseil d’administration le 8 juin dernier, lors de son assemblée générale annuelle. Parmi les administrateurs, on note deux nouveaux visages, qui se joindront à ceux qui renouvellent leur mandat.Après sept ans à la présidence du CA,cède sa place. L’avocate, aujourd’hui retraitée, était secrétaire générale, membre de la haute direction et responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels à l’Autorité des marchés financiers jusqu’en 2019.Celle-ci restera néanmoins sur le conseil pour une autre année.reprendra le flambeau à la tête du CA. L’associé de Cain Lamarre à Rimouski exerce depuis plus de 35 ans en droit commercial et corporatif. Sa spécialité réside dans le droit bancaire et financement ainsi qu’en faillite et insolvabilité.Le Barreau 1981 agit pour le compte de nombreuses entreprises québécoises et canadiennes. Il conseille sa clientèle au sujet de financements privés et publics, de prises de garanties, d’investissements et d’émissions de titres d’emprunt de même qu'en matière d'acquisition et de vente d’entreprise.devient pour sa part administratrice. L’avocate émérite est associée et superviseure des Services corporatifs dans le groupe de Droit des affaires chez Robinson Sheppard Shapiro. La Barreau 1986 pratique principalement en droit commercial et en droit des sociétés.Elle connaît déjà bien l’organisme puisqu’elle s’implique au sein de la Fondation depuis 2012 comme gouverneure. Elle est aussi membre du jury pour le concours juridique depuis deux ans.Son travail a été récompensé plus d’une fois. Elle est notamment lauréate du Prix d’excellence 2006 de Femmes de carrière en interaction, et des Prix Reconnaissance 2010 et 2012 de l’Association des femmes en finance du Québec.Une procureure à la Direction des poursuites criminelles et pénales se joint également à l’équipe.semble donner ses heures sans compter. Elle siège notamment au conseil d’administration du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, d’Équijustice et de l’organisme Homme Alternative.La Barreau 2009 est bâtonnière de la section Arthabaska pour 2021-2022. Elle est également présidente d’honneur pour le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.Les deux nouvelles administratrices pourront compter sur l’expérience des autres membres du CA. Le mandat des avocatset, celui du juge de la Cour d’appel du Québec, de même que celui d’, directeur et leader, Analyse et affaires publiques du cabinet National ont été renouvelés pour deux ans.